Нардепи можуть проголосувати за продовження закону про особливий статус Донбасу вже наступного тижня, з 7 грудня. Це найвірогідніший сценарій, адже незабаром термін дії закону завершується.

Що сказав Разумков

Закон щодо продовження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей винесуть на голосування найближчим часом. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє 24 канал.

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За словами Разумкова, нардепи не вноситимуть правки до закону – змінять тільки дату його дії.

"Таку процедуру ми робили і торік, коли голосували за зміни до цього закону, які полягали в тому, що змінювався лише рік. Ймовірно, рік дії в законі про особливий статус Донбасу буде змінено на 2021", – підкреслив Разумков.

Він зазначив, що інший варіант рішень щодо закону малоймовірний через наближення кінця 2020 року.

Які-небудь інші зміни, я думаю, що малоймовірні, тому що розв'язати це питання потрібно буде швидке. Вже закінчується таймінг нашої роботи у цьому році. І це можна буде зробити на наступному пленарному тижні, коли з'явиться така ініціатива,

– пояснив Разумков.

Що передбачає закон: головне

Згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.

Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.