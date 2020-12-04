Разумков розповів про ймовірність відставки Шмигаля
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков виключив розгляд питання щодо зміни прем'єр-міністра України найближчим часом. Проте він зазначив, що в цілому в уряді можливі кадрові зміни.
Голова Верховної Ради розповів, що розмови про кадрові зміни тривають давно, зокрема – щодо низки міністрів. Про це Дмитро Разумков розповів в ефір одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Водночас він підкреслив, що ні відповідних постанов Верховної Ради, ні уявлень глави уряду щодо звільнення окремих міністрів станом на 4 листопада немає.
Я не думаю, що найближчим часом питання по прем'єру буде підніматися, таких ініціатив я не бачив,
– сказав глава парламенту.
Дмитро Разумков зазначив, що з огляду на те, що програма діяльності уряду не була затверджена – Рада може звільнити будь-якого міністра.
Водночас голова Верховної Ради додав, що в парламенті був зареєстрований проєкт постанови щодо звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я, але відповідний документ на пленарних засіданнях не розглядали.
Разумков не впевнений, чи зможе постанова щодо звільнення очільника МОЗ отримати необхідну кількість голосів. "Паралельно з цим колеги брали підписні листи на позачергове засідання", – додав спікер парламенту.
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