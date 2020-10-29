Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що рішення Конституційного суду України про скасування е-декларування становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації. Він пояснив, що якщо Національне агентство з попередження корупції не зможе проводити перевірки, то це унеможливить призначення керівників обласних рад.

Разумков підкреслив важливість антикорупційної реформи. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні, в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади,

– підкреслив Разумков.

Голова парламенту наголосив, що реакція як з боку парламенту, так і з боку президента буде швидкою. За словами Разумкова, Верховна Рада розв'язуватиме це питання на законодавчому рівні.

"Парламент допрацьовуватиме механізми, які є сьогодні, щоб система продовжувала працювати. Тому що її зруйнувати не може дозволити собі ні влада, ні держава в цілому", – заявив Разумков.

Що відомо про рішення КСУ? 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".

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