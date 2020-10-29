Разумков розповів, як рішення КСУ вплине на вертикаль влади
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що рішення Конституційного суду України про скасування е-декларування становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації. Він пояснив, що якщо Національне агентство з попередження корупції не зможе проводити перевірки, то це унеможливить призначення керівників обласних рад.
Разумков підкреслив важливість антикорупційної реформи. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
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Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні, в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади,
– підкреслив Разумков.
Голова парламенту наголосив, що реакція як з боку парламенту, так і з боку президента буде швидкою. За словами Разумкова, Верховна Рада розв'язуватиме це питання на законодавчому рівні.
"Парламент допрацьовуватиме механізми, які є сьогодні, щоб система продовжувала працювати. Тому що її зруйнувати не може дозволити собі ні влада, ні держава в цілому", – заявив Разумков.
Що відомо про рішення КСУ?27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за неперевірені дані у деклараціях. Суд визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "неконституційною". Позов подали народні депутати від ОПЗЖ і групи "За майбутнє".
Зеленський зібрав засідання РНБО: головні тези
- Володимир Зеленський засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме. Також він додав, що система е-декларування в Україні буде працювати.
- Президент звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.
- Він зауважив, що Євросоюз вже дає чіткі сигнали Україні.
- Президент Зеленський очікує підготовки та направлення до Верховної Ради законопроєктів про відновлення електронного декларування доходів чиновників найближчим часом.