Дмитро Разумков заявив, що наразі Верховна Рада не має чіткого плану роботи під час локдауну у січні. Однак спікер впевнений, що нардепи працюватимуть.

Ситуація з коронавірусом у Раді є доволі поганою. Про це спікер Дмитро Разумков розповів в ефірі "5 каналу".

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На жаль, у нас також погано з коронавірусом, гірше, ніж по країні. У нас достатньо велика кількість колег хворіє з Апарату Верховної Ради України,

– наголосив спікер.

Що ще сказав Разумков

Рада жодного разу не йшла на карантин. Однак вона змінювала свій графік роботи. Зокрема, нардепи більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань. Такі умови не впливали на прийняття важливих рішень.

Наразі на коронавірус хворіють багато нардепів. Ситуацію ускладнює те, що відповідно до специфіки своєї роботи народні обранці вимушені контактувати зі значною кількістю людей.

Окрім того, нещодавно в Україні відбулися місцеві вибори – вони також вплинули на кількість заражених політиків.

Локдаун має пройти з мінімальними втратами і для суспільства, і для бізнесу, і для держави.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні планують ввести з 8 січня. Однак якщо ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, карантин можуть посилити раніше. Детальніше читайте тут.