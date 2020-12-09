У нас погано з коронавірусом, – Разумков ще не знає, як Рада працюватиме у час локдауну
Дмитро Разумков заявив, що наразі Верховна Рада не має чіткого плану роботи під час локдауну у січні. Однак спікер впевнений, що нардепи працюватимуть.
Ситуація з коронавірусом у Раді є доволі поганою. Про це спікер Дмитро Разумков розповів в ефірі "5 каналу".
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На жаль, у нас також погано з коронавірусом, гірше, ніж по країні. У нас достатньо велика кількість колег хворіє з Апарату Верховної Ради України,
– наголосив спікер.
Що ще сказав Разумков
- Рада жодного разу не йшла на карантин. Однак вона змінювала свій графік роботи. Зокрема, нардепи більше працювали в комітетах і менше збиралися в залі пленарних засідань. Такі умови не впливали на прийняття важливих рішень.
- Наразі на коронавірус хворіють багато нардепів. Ситуацію ускладнює те, що відповідно до специфіки своєї роботи народні обранці вимушені контактувати зі значною кількістю людей.
- Окрім того, нещодавно в Україні відбулися місцеві вибори – вони також вплинули на кількість заражених політиків.
- Локдаун має пройти з мінімальними втратами і для суспільства, і для бізнесу, і для держави.
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