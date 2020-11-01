Разумков заявив, що в Україні сформована вертикаль боротьби з корупцією
В Україні створили всі умови для боротьби з корупцією. Зокрема, запустили Вищий антикорупційний суд. Тепер головне, щоб усі відповідні структури сумлінно виконували свої функції.
Верховна Рада 9 скликання надала антикорупційним органам можливість ефективно працювати. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю Укрінформу.
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Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то і наша Верховна Рада 9 скликання зробила вже багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати. На сьогодні вся вертикаль боротьби з корупцією сформована. Тепер залишається, щоб вона ефективно виконувала свої функції,
– наголосив спікер Ради.
Що ще сказав Разумков
За словами Разумкова, саме нардепи 9 скликання повернули статтю за незаконне збагачення та запустили роботу Вищого антикорупційного суду.
Окрім того, спікер наголосив, що це нинішній парламент розробив додаткові механізми, які зробили процес електронного декларування більш прозорим.
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