В Україні створили всі умови для боротьби з корупцією. Зокрема, запустили Вищий антикорупційний суд. Тепер головне, щоб усі відповідні структури сумлінно виконували свої функції.

Верховна Рада 9 скликання надала антикорупційним органам можливість ефективно працювати. Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю Укрінформу.

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Якщо ми говоримо про боротьбу з корупцією, то і наша Верховна Рада 9 скликання зробила вже багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати. На сьогодні вся вертикаль боротьби з корупцією сформована. Тепер залишається, щоб вона ефективно виконувала свої функції,

– наголосив спікер Ради.

Що ще сказав Разумков

За словами Разумкова, саме нардепи 9 скликання повернули статтю за незаконне збагачення та запустили роботу Вищого антикорупційного суду.

Окрім того, спікер наголосив, що це нинішній парламент розробив додаткові механізми, які зробили процес електронного декларування більш прозорим.