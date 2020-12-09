Разумков відповів, коли Рада може розглянути проєкт Держбюджету-2021
Спікер Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може розглянути проєкт Держбюджету-2021 вже у вівторок, 15 грудня. Політик сподівається, що новорічну ніч Україна зустріне вже з новим бюджетом.
Разумков сподівається, що Рада спокійно ухвалить Держбюджет-2021. Про це спікер заявив в ефірі "5 каналу".
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Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і наступного тижня, у вівторок, (15 грудня – 24 канал) ми зможемо почати його розглядати,
– розповів Разумков.
Наступного тижня Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.
Що відомо про Держбюджет-2021
- 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.
- Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ситуація є складною, адже Україна не отримала 2 транші від МВФ, на які сподівалася.
- Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.
- Детальніше читайте тут.
Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу
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