Спікер Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може розглянути проєкт Держбюджету-2021 вже у вівторок, 15 грудня. Політик сподівається, що новорічну ніч Україна зустріне вже з новим бюджетом.

Разумков сподівається, що Рада спокійно ухвалить Держбюджет-2021. Про це спікер заявив в ефірі "5 каналу".

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Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і наступного тижня, у вівторок, (15 грудня – 24 канал) ми зможемо почати його розглядати,

– розповів Разумков.

Наступного тижня Рада працюватиме у режимі пленарних засідань.

Що відомо про Держбюджет-2021

26 листопада Кабінет Міністрів затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ситуація є складною, адже Україна не отримала 2 транші від МВФ, на які сподівалася.

Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.

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Що передбачає Державний бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу