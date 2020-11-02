Фракція "Слуга народу" ще не визначилася, чи голосуватиме за проєкт закону президента Володимира Зеленського про розпуск Конституційного Суду. Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт.

Президентська фракція збереться на обговорення законопроєкту Зеленського про перезапуск КСУ 2 листопада. Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев, пише "Громадське".

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Тоді ж "слуги народу" вирішать, чи підтримувати законопроєкт президента в цілому або внести поправки. Гетманцев не виключає, що остаточний текст законопроєкту може бути змінений.

Президент визначив свою позицію щодо рішення КС, подавши відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Я не впевнений, що текст буде таким самим. Я не можу сказати, що ми підтримаємо таким чином розпуск КС,

– пояснив нардеп.

Також Гетманцев додав, що Разумков вніс до Ради альтернативний текст законопроєкту про КСУ, який парламентарі обговорять на погоджувальній раді.

Що відомо про законопроєкт про перезапуск КСУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про перезапуск Конституційного Суду після скандального рішення про скасування антикорупційної реформи.

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