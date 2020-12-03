Експерти Північноатлантичного Альянсу оприлюднили свої рекомендації щодо реформування одного з найпотужніших військово-політичних блоків світу. Рекомендації отримали назву "НАТО 2030: Об'єднані для нової ери", окрема глава в них – присвячена Росії.

У відповідній доповіді Альянсу мовиться про те, що за економічними та соціальними показниками Росія – країна у занепаді. Однак попри це вона довела, що здатна на територіальну агресію та, ймовірніше, залишиться головною загрозою НАТО в найближче десятиліття. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Зверніть увагу Росія збільшує агресію в Чорному морі: НАТО заявило про посилення підтримки України

Неодноразово про це нагадував й обраний президент США Джо Байден. Він є прибічником колективних дій у безпековій сфері, відтак варто очікувати посилення не лише зовнішньої політики Сполучених Штатів, а й спільних кроків членів НАТО у протидії агресії Кремля.

"Америка повернулася і готова лідирувати у світі, а не відходити від нього. Ми знову готові сісти на чолі столу та протистояти нашим суперникам і не відмовлятися від наших союзників, готові відстоювати наші спільні цінності", – сказав обраний президент США.

Формат реагування на агресію Росії

Однак поки Байден чекає інавгурації та формує команду, експерти НАТО вже запропонували кроки, які б дали зрозуміти Кремлю, що обрана ним агресивна політика отримає гідну відповідь. У відповідних рекомендаціях Альянсу зазначено, що НАТО повинно розвивати зміст своєї подвійної стратегії, аби збільшити її постійну ефективність.

"Альянс повинен розглянути динамічний формат реагування, який передбачає збільшення ціни агресії Росії. Наприклад, скоординувати посилення, а не поновлення санкцій залежно від поведінки Росії та викривати її приховану діяльність в Україні. Водночас – підтримувати політичні контакти для переговорів щодо контролю над зброєю та заходів щодо зниження ризиків", – мовиться в доповіді "НАТО 2030: Об'єднані для нової ери".



Експерти НАТО запропонували кроки щодо відповіді Кремлю / Скриншот з відео

Протистоянням загрозам НАТО

Ще однією загрозою називають Китай, який набирає військову міць і прагне впливати на перерозподіл сил у світі. Для того, щоб протистояти двом потужним загрозам у НАТО замислилися над докорінними реформами.

У своїй доповіді експерти НАТО надали аж 138 пропозицій щодо змін. Зокрема щодо обмеження права вето держав-членів – це прискорить ухвалення рішень та покращить політичну взаємодію.

Це допомогло б вирішити проблеми, які в НАТО створює для України Угорщина. Утім наразі докорінні реформи – лише на стадії обговорення усіх учасників.

Посилення співпраці з Україною

Від позиції США залежатиме й потенційне членство України. Після змарнованого у 2008 році за президенства Джорджа Буша шансу – Україна отримала ще один, адже у доповіді експерти НАТО порадили посилювати співпрацю з Україною. Міністр оборони Андрій Таран сподівається отримати план дій щодо членства вже у 2021 році. Проте до відповідних заяв ставляться скептично фахівці.

Політична турбулентність і невизначеність в Україні майже так само ставить на невеличку паузу прагнення НАТО наблизити нас до себе,

– зазначив керівник "Української асоціації американістики" Макар Таран.

Допомога Альянсу – це насамперед про посилення обороноздатності України. Водночас від співпраці із НАТО Київ отримує ще один дуже важливий бонус. За словами Макара Тарана, взаємодія є важливою психологічно, адже вона "дасть мінімальний ресурс для несповзання назад".



Допомога Альянсу щодо посилення обороноздатності України / Фото Укрінформу

Справедливо зазначити, що НАТО теж потребує України, адже держава розташована між Альянсом та Росією. Військовий експерт Олег Жданов розповів, щоб стримувати агресію за допомогою України як держави, потрібно щоб в Україні була боєздатна армія.

Проте не менш важливим аспектом, ніж розвиток війська, є політична стабільність у державі. Адже оборонні програми Україна реалізовує краще, зокрема з 2019 року Україна планує військо та керує ним за стандартами НАТО.

У 2020 році впроваджує структури і комплектування за стандартами Альянсу, а вже у 2021 році планують почати перехід на озброєння, яке властиве Альянсу.

Протистояння загрозам НАТО: дивіться відео 24 каналу