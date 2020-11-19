В Інституті національної пам’яті та Музеї Революції Гідності відреагували на обшуки, які правоохоронці проводили в комплексі 19 листопада. Там вважають, що такі дії правоохоронців є політичним замовленням.

Окремо в УІНП звертають увагу на те, що обшуки чомусь вирішили провести в переддень чергової річниці подій на Майдані. Про це інформує пресслужба Українського інституту національної пам’яті.

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Там кажуть, що з боку музею та Українського інституту національної пам’яті не було жодного перешкоджання слідчим діям. Ба більше – частина з вилучених документів були у вільному доступі, а музей був готовий їх надати у відповідь на звичайний запит.

Також бентежить, що слідчі обрали саме цей момент для проведення обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності,

– зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Як пояснив юрист музею Дмитро Цвітненко, підставою для проведення обшуку була ухвала Голосіївського районного суду. Вона оскарженню не підлягає.

Що кажуть у Музеї Революції Гідності про обвинувачення

Там наголошують: музей не є ініціатором будівництва меморіального комплексу. За словами представників музею, Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив музей замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво.

"Після цього за поданням Генпрокуратури Печерським райсудом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, ДБР та Кабміну із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів", – пояснили у музеї.

Там також додали: сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів. Водночас генпідрядник був зобов’язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу.

"Події з обшуками і кримінальним провадженням виглядають сюрреалістично. Спочатку нашому музею не дали збудувати Меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли. Дії у переддень Дня Гідності та Свободи сприймаємо як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії", – вважає гендиректор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

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