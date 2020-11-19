Цим скористаються антиукраїнські сили: реакція УІНП на обшуки в Музеї Революції Гідності
В Інституті національної пам’яті та Музеї Революції Гідності відреагували на обшуки, які правоохоронці проводили в комплексі 19 листопада. Там вважають, що такі дії правоохоронців є політичним замовленням.
Окремо в УІНП звертають увагу на те, що обшуки чомусь вирішили провести в переддень чергової річниці подій на Майдані. Про це інформує пресслужба Українського інституту національної пам’яті.
Дивіться також Слідчі дії не стосуються річниці, – прокуратура про дату обшуків у Музеї Революції Гідності
Там кажуть, що з боку музею та Українського інституту національної пам’яті не було жодного перешкоджання слідчим діям. Ба більше – частина з вилучених документів були у вільному доступі, а музей був готовий їх надати у відповідь на звичайний запит.
Також бентежить, що слідчі обрали саме цей момент для проведення обшуків, адже вони відбулися безпосередньо перед Днем Гідності та Свободи і річницею подій на Майдані. Цим однозначно скористаються антиукраїнські сили, що намагаються дискредитувати Революцію Гідності,
– зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.
Як пояснив юрист музею Дмитро Цвітненко, підставою для проведення обшуку була ухвала Голосіївського районного суду. Вона оскарженню не підлягає.
Що кажуть у Музеї Революції Гідності про обвинувачення
Там наголошують: музей не є ініціатором будівництва меморіального комплексу. За словами представників музею, Кабінет Міністрів у постанові 2018 року визначив музей замовником будівництва Меморіалу Героїв Небесної Сотні.
На цій підставі через процедуру публічних закупівель був обраний генпідрядник і укладено відповідний із ним договір на будівництво.
"Після цього за поданням Генпрокуратури Печерським райсудом був накладений арешт на земельні ділянки, який триває до сьогодні, що унеможливлює будівництво меморіалу. Ми неодноразово і регулярно зверталися до Офісу генерального прокурора, ДБР та Кабміну із поясненням, що подальше затягування будівництва призведе до втрати бюджетних коштів", – пояснили у музеї.
Там також додали: сплата авансу була передбачена постановою Кабінету Міністрів. Водночас генпідрядник був зобов’язаний закупити липи, які мають бути висаджені на алеї, та граніт для будівництва меморіалу.
"Події з обшуками і кримінальним провадженням виглядають сюрреалістично. Спочатку нашому музею не дали збудувати Меморіал Героям Небесної Сотні, заарештувавши ділянку, а тепер звинувачують, що ми його не збудували, а кошти, мовляв, зникли. Дії у переддень Дня Гідності та Свободи сприймаємо як політичне замовлення заткнути рота потужному майданчику критичного осмислення нашої складної історії", – вважає гендиректор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.
Обшуки в Музеї Революції Гідності: коротко про головне
- У Музеї Революції Гідності в Києві 19 листопада відбулися обшуки. Їх спільно проводили поліція, прокуратура й СБУ.
- Правоохоронці підозрюють посадовців меморіального комплексу в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Справу розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. За це винуватцям може загрожувати від 3 до 6 років за ґратами.
- Правоохоронці задокументували, що керівники Музею уклали договори про реконструкцію на 150 мільйонів гривень. З них підрядники вже отримали 80% – 111 мільйонів гривень. Втім, роботи фактично не проводилися в ті терміни, які були домовлені в угодах. Крім того, значну частину грошей підрядники витратили зовсім не на те, що передбачали угоди.
- На ситуацію вже відреагували у президента. Так, там назвали дивним те, що обшук у музеї провели саме напередодні річниці подій на Майдані.
Поділитися новиною