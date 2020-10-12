Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зможе домовитись з президентом Росії Володимиром Путіним про мирну угоду. Зеленський вірить, що таким чином поверне окуповані Крим та Донбас.

Як на заяву Зеленського відреагували у Кремлі

Росія нібито докладатиме зусилля, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Однак питання Криму в Кремлі не розглядають. Про це заявив прессекратар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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Головне – врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує. Вона не може існувати в рамках відносин Росії та якихось країн,

– підкреслив Пєсков.

На запитання журналістів, чи передбачає врегулювання ситуації на Донбасі повернення цієї території під контроль Україні, Пєсков відповів: "Читайте мінські домовленості".

Зверніть увагу! Мінські домовленості ухвалили ще у 2014 році. Вони перебачають врегулювання ситуації на Донбасі. Для цього Україна та Росія повинні проявити добру волю. Україна припинила вогонь, однак Росія – ні.

Про яку заяву Зеленського мовиться

В останньому інтерв'ю Зеленський заявив, що сподівається укласти з Путіним мирну угоду про повернення Криму та Донбасу. Однак, за словами президента, для цього Україні потрібна підтримка всього світу.