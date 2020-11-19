У Міністерстві культури відреагували на обшуки у Музеї Революції Гідності, які правоохоронці провели 19 листопада. У відомстві закликали силові органи до прозорого розслідування.

У Мінкульті не розуміють, чому обшуки провели саме зараз

Правоохоронців попросили діяти оперативно та неупереджено, зважаючи на суспільну важливість питання. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства культури.

До теми До Музею Революції Гідності поліція прийшла з обшуком

Викликає певне здивування проведенням слідчих дій у Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що рішення суду про проведення обшуку було прийняте ще 2 листопада 2020 року,

– зазначили у міністерстві.

Що відомо про резонансні обшуки у Музеї

19 листопада в Музей Революції Гідності прийшли з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ.

Про це працівники Музею повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.

У СБУ зазначили, що розслідують справу про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Посадовців меморіального комплексу підозрюють в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Так пояснили свої дії у Службі безпеки.