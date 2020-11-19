Викликає певне здивування, – реакція Мінкульту на обшуки у Музеї Революції Гідності
У Міністерстві культури відреагували на обшуки у Музеї Революції Гідності, які правоохоронці провели 19 листопада. У відомстві закликали силові органи до прозорого розслідування.
У Мінкульті не розуміють, чому обшуки провели саме зараз
Правоохоронців попросили діяти оперативно та неупереджено, зважаючи на суспільну важливість питання. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства культури.
До теми До Музею Революції Гідності поліція прийшла з обшуком
Викликає певне здивування проведенням слідчих дій у Національному музеї Революції Гідності напередодні Дня Гідності та Свободи, особливо з урахуванням того, що рішення суду про проведення обшуку було прийняте ще 2 листопада 2020 року,
– зазначили у міністерстві.
Що відомо про резонансні обшуки у Музеї
- 19 листопада в Музей Революції Гідності прийшли з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ.
- Про це працівники Музею повідомили на своїй сторінці у фейсбуці.
- У СБУ зазначили, що розслідують справу про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
- Посадовців меморіального комплексу підозрюють в розкраданні грошей, які виділили на реконструкцію Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Так пояснили свої дії у Службі безпеки.
Як відреагували на обшуки в Офісі Президента?
В ОПУ здивовані, що обшук у музеї Революції Гідності провели саме напередодні річниці подій на Майдані. Таке рішення не сприяє встановленню злагоди у країні, зазначили у глави держави. Події навколо Музею Революції Гідності мають закінчитися чітким юридичним висновком.
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