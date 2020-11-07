МЗС України висловило протест через "провокативний указ" президента Росії Володимира Путіна про визнання "документів" мешканців окупованих українських територій Донбасу. Росія тепер не вимагатиме українські документи від відвідувачів з боку "ЛНР" та "ДНР".

6 листопада в РФ оприлюднили указ Путіна, яким кремлівський лідер намагається легалізувати незаконну видачу російських документів в ОРДЛО. На це відреагували в українському МЗС.

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Скандальні укази Путіна про російські документи та Донбас

В указі Володимира Путіна від 2017 року мовиться про надання мешканцям окупованих територій України російського громадянства у спрощеному порядку. Однак аби мешканці ОРДЛО могли заїхати на території Росію, вони мали показати прикордонникам українські документи.

Тепер Путін скасовує цю вимогу, тож для в'їзду в РФ достатньо мати тільки "документи" окупаційних адміністрацій"ЛНР" та "ДНР" (нагадаємо, станом на червень 2020 року російський паспорт отримали понад 200 тисяч мешканців окупованих українських територій Донбасу).

Як відреагували у МЗС України на "провокативний указ" Путіна

Такі кроки Кремля є черговим елементом російської агресії проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Ба більше, такі дії відверто свідчать про те, що РФ хоче продовжувати війну проти України – як збройними, так і юридичними методами.

– як збройними, так і юридичними методами. Рішення Путіна суперечить мінським домовленостям та йде врозріз із зусиллями, яких докладають у рамках ТКГ та нормандського формату.

В МЗС наголосили: рішення влади Росії про "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощений порядок" надання громадянства РФ мешканцям ОРДЛО українська сторона (разом із міжнародними партнерами) не визнаватиме.

МЗС України:

Вимагає, щоб Росія негайно скасувала усі агресивні рішення щодо України;

Висловлює рішучий протест російській стороні з надсиланням відповідної ноти;

Закликає міжнародних партнерів засудити дії РФ та натиснути на неї навіть санкціями (це питання порушать в ООН, ОБСЄ та Раді Європи).

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