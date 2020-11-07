Росія хоче війни: реакція МЗС України на указ Путіна про визнання "документів" ОРДЛО
МЗС України висловило протест через "провокативний указ" президента Росії Володимира Путіна про визнання "документів" мешканців окупованих українських територій Донбасу. Росія тепер не вимагатиме українські документи від відвідувачів з боку "ЛНР" та "ДНР".
6 листопада в РФ оприлюднили указ Путіна, яким кремлівський лідер намагається легалізувати незаконну видачу російських документів в ОРДЛО. На це відреагували в українському МЗС.
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Скандальні укази Путіна про російські документи та Донбас
В указі Володимира Путіна від 2017 року мовиться про надання мешканцям окупованих територій України російського громадянства у спрощеному порядку. Однак аби мешканці ОРДЛО могли заїхати на території Росію, вони мали показати прикордонникам українські документи.
Тепер Путін скасовує цю вимогу, тож для в'їзду в РФ достатньо мати тільки "документи" окупаційних адміністрацій"ЛНР" та "ДНР" (нагадаємо, станом на червень 2020 року російський паспорт отримали понад 200 тисяч мешканців окупованих українських територій Донбасу).
Як відреагували у МЗС України на "провокативний указ" Путіна
- Такі кроки Кремля є черговим елементом російської агресії проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
- Ба більше, такі дії відверто свідчать про те, що РФ хоче продовжувати війну проти України – як збройними, так і юридичними методами.
- Рішення Путіна суперечить мінським домовленостям та йде врозріз із зусиллями, яких докладають у рамках ТКГ та нормандського формату.
МЗС України:
- Вимагає, щоб Росія негайно скасувала усі агресивні рішення щодо України;
- Висловлює рішучий протест російській стороні з надсиланням відповідної ноти;
- Закликає міжнародних партнерів засудити дії РФ та натиснути на неї навіть санкціями (це питання порушать в ООН, ОБСЄ та Раді Європи).
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