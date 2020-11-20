Напередодні Мінкульт оприлюднив найкращий ескіз великого Державного Герба України. Користувачі соцмереж вже ретельно придивилися до малюнка: одним він сподобався, інші – відверто незадоволені обраним варіантом.

Зауважимо, що до оголошення переможця конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба тривав місяць. Цікаво, що участь у ньому брав навіть ексміністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, про що зізнався у своїх соцмережах. Втім, про все по черзі. Як у соцмережах реагують на вибраний Мінкультом ескіз великого Державного Герба України – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про переможний ескіз

Це – проєкт Олексія Кохана. Він містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний Герб.

Найкращою роботу визнали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. На чолі журі був автор Малого герба Андрій Гречило.

Тепер Мінкульт має підготувати проєкт закону "Про державні символи". Документ передадуть на розгляд парламенту. Якщо нардепи проголосують за – ескіз офіційно затвердять, як великий Державний Герб.



Ескіз великого Державного Герба України / Фото з соцмереж Олександра Ткаченка

Як на ескіз великого Державного Герба відреагували у мережі

Так, ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет зізнався, що сам брав участь у конкурсі.

"Я входжу в групу, яка зайняла в цьому конкурсі 3 місце. Друге місце присуджено не було. Над створенням нашого варіанту працювало 12 людей, включаючи Івана Турецького, одного з творців тризуба. Іван – відомий геральдист і художник зі Львова", – уточнив він.

Дубілет наголосив, що не хотів би здаватися упередженим, втім, вважає, що архангел, зображений на гербі ескізу-переможця, – зайвий.

"В гербі, який посів перше місце, одним з щитотримачів є архангел. Особисто я вважаю, що у світській країні на державній символіці не повинно бути релігійних символів. Іван Турецький нам розповідав, як свого часу відбивався від побажань депутатів розмістити на тризубі християнський хрест. І, як ми знаємо, відбився. Я вважаю, що ми всі повинні бути йому за це вдячні", – наголосив він.

Своєю чергою, журналіст Олексій Братущак вважає, що найгіршим в історії з Великим Державним Гербом є обговорення його у соцмережах.

Для загального розвитку накидав кілька варіантів гербів інших країн. Щоб зменшити кількість коментів, які видають невігластво авторів. Щодо самого конкурсу на кращий герб. По фотках бачу, що там теж з геральдистами якось не склалося. То депутат, то міністр. У кожного свій смак і несмак,

– підсумував він.

Водночас колишній очільник Інституту національної пам’яті, а нині – парламентар Володимир В’ятрович коротко прокоментував ескіз:

Спершу "шльопками" по незалежності. А тепер таке.

Як на великий Державний Герб реагують користувачі соцмереж

Люди не надто зрозуміли вибір журі, вони взялися критикувати і "надто сумного лева" на зображенні, і "білі шкарпетки" архангела, і його меч (що нібито нагадує меч Люцифера), і навіть те, що той "топчеться по національному стягу".

Не сподобалися людям і "нафарбовані кігті лева", і сам вигляд ескізу загалом.

У соцмережах також почали вигадувати свої варіанти гербу.

Варіанти гербу від соцмереж

Спонтанний флешмоб підтримала також Укрпошта та Театр на Подолі.