Джо Байден став новим президентом Сполучених Штатів. Користувачі мережі по-різному реагують на його перемогу – хтось радіє, інші – незадоволені. Дональду Трампу дають поради, а Володимиру Путіну радять готуватися до війни.

Реакції на перемогу Байдена у перегонах на пост президента США читайте у матеріалі 24 каналу.

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Користувачі зазначають, що Байден – новий президент, щоб там не казав Трамп. Уже колишньому главі держави також дають настанови та сподіваються, що він визнає поразку.

Дехто незадоволений результатами голосування.

У декого вони викликають суперечливі почуття, інші ж вважають перемогу Байдена чудовим доповнення хорошого дня.

Загалом українці переймалися виборами у США, бо вважають, що ситуація там впливає на увесь світ, зокрема й Україну.





Люди також намагаються спрогнозувати, що ж тепер буде з Росією. А ще пишуть свої поради Володимиру Путіну.