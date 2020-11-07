Перемогу на президентських виборах у США здобуває Джозеф Байден. На це вже відреагувала низка світових лідерів. Так, першим з перемогою Байдена на президентських виборах вже привітав прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Реакцію світових лідерів та міжнародних організацій на результати виборів у США – читайте у матеріалі-підбірці 24 каналу.

Важливо Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу

Канада

Трюдо привітав з перемогою не тільки Байдена, а й Камалу Гарріс, яка стане держсекретарем США.

"Наші дві країни є близькими друзями, партнерами та союзниками. Ми поділяємо стосунки, які є унікальними на світовій арені. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами обома", – написав у твіттері Трюдо.

Гілларі Клінтон

Услід за Трюдо на перемогу Байдена зреагувала колишня держсекретарка та екскандидатка у президенти США на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

"Виборці висловились і обрали Джо Байдена і Камалу Гарріс нашими наступними президентом та віцепрезиденткою", – написала Клінтон у твіттері.

Це квиток, який змінить історію, відмова від Трампа і нова сторінка для Америки. Дякую всім, хто допоміг здійснити це. Разом вперед,

– додала Клінтон.

Камала Гарріс

Сама ж майбутня держсекретар США написала у твіттері, що "ці вибори – це набагато більше, ніж Джо Байден або я. Це про душу Америки та нашу готовність боротися за неї. На нас чекає багато роботи. Розпочнімо".

Крім вітання в мережі, Гарріс опублікувала відео, де вона телефоном вітає Байдена з перемогою.

До речі, дуже зворушливо привітав свою дружину чоловік Гарріс Дугласс Емгофф.

Пишаюся тобою,

– написав Емгофф у твіттері.

Німеччина

"Добре, що нарешті у нас є чіткі цифри. Ми сподіваємось на співпрацю з наступним урядом США. Ми хочемо інвестувати в нашу співпрацю для нового трансатлантичного початку, нової угоди", – написав у мережі глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Велика Британія

До вітань на адресу Байдена долучився і глава британського уряду Борис Джонсон.

Португалія

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з новою адміністрацією США для зміцнення трансатлантичних відносин та співпраці у глобальних питаннях, таких як зміна клімату, захист демократії та міжнародна безпека", – написав у мережі глава парламенту Португалії Антоніо Коста.

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