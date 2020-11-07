Як реагує світ на перемогу Байдена на виборах у США
Перемогу на президентських виборах у США здобуває Джозеф Байден. На це вже відреагувала низка світових лідерів. Так, першим з перемогою Байдена на президентських виборах вже привітав прем'єр Канади Джастін Трюдо.
Реакцію світових лідерів та міжнародних організацій на результати виборів у США – читайте у матеріалі-підбірці 24 каналу.
Важливо Вибори президента США: Байден здобув остаточну перемогу
Канада
Трюдо привітав з перемогою не тільки Байдена, а й Камалу Гарріс, яка стане держсекретарем США.
"Наші дві країни є близькими друзями, партнерами та союзниками. Ми поділяємо стосунки, які є унікальними на світовій арені. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами обома", – написав у твіттері Трюдо.
Гілларі Клінтон
Услід за Трюдо на перемогу Байдена зреагувала колишня держсекретарка та екскандидатка у президенти США на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.
"Виборці висловились і обрали Джо Байдена і Камалу Гарріс нашими наступними президентом та віцепрезиденткою", – написала Клінтон у твіттері.
Це квиток, який змінить історію, відмова від Трампа і нова сторінка для Америки. Дякую всім, хто допоміг здійснити це. Разом вперед,
– додала Клінтон.
Камала Гарріс
Сама ж майбутня держсекретар США написала у твіттері, що "ці вибори – це набагато більше, ніж Джо Байден або я. Це про душу Америки та нашу готовність боротися за неї. На нас чекає багато роботи. Розпочнімо".
Крім вітання в мережі, Гарріс опублікувала відео, де вона телефоном вітає Байдена з перемогою.
До речі, дуже зворушливо привітав свою дружину чоловік Гарріс Дугласс Емгофф.
Пишаюся тобою,
– написав Емгофф у твіттері.
Німеччина
"Добре, що нарешті у нас є чіткі цифри. Ми сподіваємось на співпрацю з наступним урядом США. Ми хочемо інвестувати в нашу співпрацю для нового трансатлантичного початку, нової угоди", – написав у мережі глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
Велика Британія
До вітань на адресу Байдена долучився і глава британського уряду Борис Джонсон.
Португалія
"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з новою адміністрацією США для зміцнення трансатлантичних відносин та співпраці у глобальних питаннях, таких як зміна клімату, захист демократії та міжнародна безпека", – написав у мережі глава парламенту Португалії Антоніо Коста.
Попередні результати виборів президента США / Інфографіка 24 каналу
Президентські вибори у США: коротко про головне
- 3 листопада було фінальним днем голосування на президентських виборах у США.
- До цього громадяни могли голосувати достроково. Такий метод був досить ефективним через пандемію коронавірусу у світі та високий рівень захворюваності у самих Сполучених Штатах. Свій вибір люди могли здійснити поштою або на дільницях, втім, уникаючи скупчення людей.
- Зауважимо, що достроково на виборах проголосували і головні кандидати у президенти – чинний американський лідер, консерватор Дональд Трамп та його опонент, демократ Джо Байден.
- Перемогу на виборах здобув Джо Байден, повідомила низка американських ЗМІ за результатами підрахунку голосів виборників.
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