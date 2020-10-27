Офіс Президента 27 жовтня відреагував на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва викреслити з держреєстру інформацію про Артема Ситника як директора НАБУ. У Зеленського кажуть, що оскаржуватимуть це рішення.

В Офісі Президента нагадали, що виключний перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься у чинному законодавстві. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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В ОП кажуть, що рішення Окружного адмінсуду Києва "викликало занепокоєння в суспільстві та стало підставою для очевидних спекуляцій". Там запевняють, що це рішення не остаточне .

. У Зеленського, зокрема, наголосили, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом.

Окремо в заяві Офісу Президента зазначили, що перелік підстав для звільнення директора НАБУ може бути змінений тільки за рішенням Верховної Ради, а не суду.

Щодо рішення Конституційного суду, у Зеленського зазначили, що воно є остаточним і не підлягає оскарженню. В ОП очікують, що деякі положення закону будуть скоректовані згідно з Конституцією.

"Для народних депутатів існує об'єктивна необхідність переглянути положення закону про НАБУ, підкоригувавши їх з урахуванням на конституційні норми. Сподіваємося, що народні обранці не будуть затягувати цей процес", – сподіваються в ОПУ.

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