У вересні 2020 року реальна зарплата українців зросла на 9,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Найвідчутніше зростання зафіксували у Чернівецькій, Херсонській та Закарпатській областях. Найбільше зарплата зросла у галузі охорони здоров'я, освіті та сфері інформації та телекомунікацій.

Якщо порівнювати реальну зарплату у вересні 2020 року та цього ж місяця попереднього року, то є зростання на 9,7%, а у в порівнянні з серпнем цього року – на 4,3%. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні в порівнянні з серпнем поточного року збільшилася на 4,8%, а в річному вимірі (вересень-2020 до вересня-2019) зросла на 12,3%, тобто до 11 998 гривень.

Найбільше зростання середньої зарплати у вересні було

в Чернівецькій області – на 18,4%;

Херсонській – на 18,2%;

Закарпатській – на 18%;

Тернопільській і Луганській – на 17,3%;

Чернігівській – на 16,7%;

Івано-Франківській – на 16,5%%;

Кіровоградській – на 15,5%.

Найвищий рівень зарплат зафіксували в Києві – 17 253 гривень, найнижчий у Волинській області – 9 766 гривень.

У яких галузях найбільше підвищилася зарплата у вересні

в охороні здоров'я – на 29,1%;

освіті – на 20,7%;

у сфері інформації та телекомунікацій – на 17,7%;

професійної, наукової і технічної діяльності – на 16,1%;

адміністративного та допоміжного обслуговування – на 13,8%;

у сфері держуправління і оборони, обов'язкового соціального страхування – на 10,1%;

в сільському господарстві – на 10%;

будівництві – на 9,4%;

у сфері мистецтва, спорту і розваг – на 8,8%;

операцій з нерухомістю – на 8,6%;

фінансової і страхової діяльності – на 7,8%;

гуртової та роздрібної торгівлі – на 4,7%;

на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової і кур'єрської діяльності – на 3,6%.

Водночас зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 3,3%.

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