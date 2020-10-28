Реальна зарплата у вересні зросла майже на 10%: статистика за областями та галузями
У вересні 2020 року реальна зарплата українців зросла на 9,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Найвідчутніше зростання зафіксували у Чернівецькій, Херсонській та Закарпатській областях. Найбільше зарплата зросла у галузі охорони здоров'я, освіті та сфері інформації та телекомунікацій.
Якщо порівнювати реальну зарплату у вересні 2020 року та цього ж місяця попереднього року, то є зростання на 9,7%, а у в порівнянні з серпнем цього року – на 4,3%. Про це повідомила Державна служба статистики.
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Середня номінальна заробітна плата штатних працівників у вересні в порівнянні з серпнем поточного року збільшилася на 4,8%, а в річному вимірі (вересень-2020 до вересня-2019) зросла на 12,3%, тобто до 11 998 гривень.
Найбільше зростання середньої зарплати у вересні було
- в Чернівецькій області – на 18,4%;
- Херсонській – на 18,2%;
- Закарпатській – на 18%;
- Тернопільській і Луганській – на 17,3%;
- Чернігівській – на 16,7%;
- Івано-Франківській – на 16,5%%;
- Кіровоградській – на 15,5%.
Найвищий рівень зарплат зафіксували в Києві – 17 253 гривень, найнижчий у Волинській області – 9 766 гривень.
У яких галузях найбільше підвищилася зарплата у вересні
- в охороні здоров'я – на 29,1%;
- освіті – на 20,7%;
- у сфері інформації та телекомунікацій – на 17,7%;
- професійної, наукової і технічної діяльності – на 16,1%;
- адміністративного та допоміжного обслуговування – на 13,8%;
- у сфері держуправління і оборони, обов'язкового соціального страхування – на 10,1%;
- в сільському господарстві – на 10%;
- будівництві – на 9,4%;
- у сфері мистецтва, спорту і розваг – на 8,8%;
- операцій з нерухомістю – на 8,6%;
- фінансової і страхової діяльності – на 7,8%;
- гуртової та роздрібної торгівлі – на 4,7%;
- на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової і кур'єрської діяльності – на 3,6%.
Водночас зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 3,3%.
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