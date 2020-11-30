Речницею Білого дому стане Джен Псакі. Її призначив обраний президент США Джо Байден. Раніше жінку критикували російські ЗМІ через Україну.

Вперше у комунікаційній команді президента працюватимуть лише жінки, повідомляє BBC.

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Що відомо про Псакі

Жінка була керівницею з комунікацій Білого дому за президента Барака Обами. Її називали голосом адміністрації США у часи, коли Росія анексувала Крим та почала війну на Донбасі.

Тоді Псакі робила гучні заяви на підтримку України. Жінка відкрито наголошувала, що Росія використовує газ як політичну зброю, перекидає війська в Україну та зриває перемир'я у лютому 2015 року.

Так, критику США щодо дій Росії озвучувала саме Псакі.

Жорстка критика російських ЗМІ

За це російські медіа жорстко критикували речницю.

Наприклад, віцепрем'єр Дмитро Рогозін публікував відео, підписане як "Шоу Псакі не вистачає закадрового сміху". Журналіст Дмитро Кисельов вигадав слово "Псакінг", яким позначав нібито неперевірені заяви американців.

Як реагувала Псакі

Речниця називала образи російських медійників пропагандою та пов'язувала це з позицією США щодо України.

Псакі наголошувала, що такій великій країні, як Росія, не личить організовувати брехливі атаки на представників Білого дому.

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