Референдум щодо питання абортів: скільки поляків підтримують таку ідею
У Польщі 66% населення переконані, що рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів є неправильним. Зокрема, через це по всій країні вже декілька днів поспіль не вщухають протести.
Водночас майже 70% поляків підтримують проведення референдуму щодо абортів. Про це свідчить соцопитування компанії IBRiS на замовлення Onet.
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Натомість 24% опитаних заявили, що вони проти проведення референдуму. Ще 7,2% поляків поки не можуть відповісти на це запитання.
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На таке запитання поляки відповіли неоднозначно. Понад 50% опитаних вважають рішення про заборону абортів "явно неправильним". Водночас на думку 14,1% респондентів воно є "скоріше неправильним".
Відповідь "явно добре" дали 10,1% поляків. Ще 9% опитаних наразі не визначились з власною позицією щодо цього питання.
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