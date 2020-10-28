У Польщі 66% населення переконані, що рішення Конституційного суду щодо посилення заборони абортів є неправильним. Зокрема, через це по всій країні вже декілька днів поспіль не вщухають протести.

Водночас майже 70% поляків підтримують проведення референдуму щодо абортів. Про це свідчить соцопитування компанії IBRiS на замовлення Onet.

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Натомість 24% опитаних заявили, що вони проти проведення референдуму. Ще 7,2% поляків поки не можуть відповісти на це запитання.

Як у Польщі оцінюють рішення суду

На таке запитання поляки відповіли неоднозначно. Понад 50% опитаних вважають рішення про заборону абортів "явно неправильним". Водночас на думку 14,1% респондентів воно є "скоріше неправильним".

Довідка. У Варшаві 22 жовтня 2020 року відбувся масовий протест через рішення Конституційного суду. Там ухвалили ще більше посилити заборону абортів. Детальніше про це – читайте тут.

Відповідь "явно добре" дали 10,1% поляків. Ще 9% опитаних наразі не визначились з власною позицією щодо цього питання.

Протести у Варшаві через рішення суду проти абортів: дивіться відео