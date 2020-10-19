В Україні вже багато років відсутній закон, який би регламентував проведення референдуму, а експерти впевнені, що в Раді просто не поспішають приймати відповідний законопроєкт.

Всеукраїнське опитування, яке нещодавно анонсував президент Володимир Зеленський, експерти називають пробником референдуму. Втім, з проведенням референдуму в Україні не все так просто, адже є певні прогалини у законодавстві. Сайт 24 каналу розповідає, які є проблеми на законодавчому рівні, за яких умов може відбутися референдум та які питання на ньому розглядають.

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Що з законодавством про референдум

Справа в тому, що провести загальнонаціональний референдум в Україні неможливо, адже у нас відсутній відповідний закон, що і є основною проблемою. Раніше в Україні існував закон "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" від 1991 року, але він втратив чинність, тому що у 2012 році прийняли новій закон "Про всеукраїнський референдум". Про це розповідає Олександр Кудрявцев, адвокат, керуючий партнер адвокатського бюро Олександра Кудрявцева, та додає, що закон від 2012 року в свою чергу був визнаний неконституційним згідно з Рішенням Конституційного.

Навіть якби закон 2012 року і залишився в силі, він би не вирішив проблему місцевих референдумів, бо ньому про них не було жодного слова. Станом на сьогодні ми маємо лише один закон, яким в загальних рисах регулюються питання референдуму – Конституцію України, але і в ній немає жодного слова про місцеві референдуми, – каже Кудрявцев.

Дмитро Гладкий, голова Відділення АПУ в Запорізькій області, пояснює, що на всеукраїнський референдум виносяться питання загальнодержавного значення, тобто вирішення яких впливає на долю всього Українського народу – громадян України всіх національностей.

"На місцевий референдум можуть виноситися виключно питання, віднесені до відання органів місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці", – каже Гладкий.

Зараз у Верховній Раді зареєстровані три законопроєкти про місцеві референдуми і один законопроєкт про місцевий та всеукраїнський референдум. Проте жоден з них не проголосований. Однак, в першому читанні цим літом був прийнятий закопроєкт № 3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", але документ направили на доопрацювання та поки не проголосували у другому читанні. Отже, виходить, що з 2012 року в Україні немає закону, який би регулював проведення референдумів, а єдиний документ, який хоч трохи проливає світло на це питання – це Конституція України.

Андрій Мартинов, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, зазначив, що вже другий рік "Слуги народу" не поспішають виконувати передвиборчу обіцянку про прийняття закону про референдум як форму "народовладдя".

У правлячій партії немає консенсусу щодо способу організації референдуму, обов'язковості його результату до впровадження у законодавство, меж "прямої демократії". Тому згаданий закон від сесії до сесії відкладався, — каже Мартинов.

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Коли може відбутися референдум та що там розглядають

Відповідно до Конституції України, всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України, президентом України або ж за народною ініціативою.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області, — пояснює Володимир Місечко, адвокат, керуючий партнер АО "Місечко і Партнери".

Але тут мова тут іде тільки про всеукраїнський референдум, а от проведення місцевого референдуму Конституцією України ніяк не регламентується.

Олександр Кудрявцев пояснює, що на всеукраїнський референдум виносяться питання загальнодержавного значення.

Таким питанням може бути, зокрема, зміна кордонів держави Україна. Таке питання, за ст. 73 Конституції України вирішується виключно всеукраїнським референдумом. На місцевий референдум повинні виноситись питання віднесені до відання органів місцевого самоврядування. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України,– додав Кудрявцев.

Також важливо зазначити, що референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.