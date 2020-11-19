Вони часто стають фігурантами журналістських розслідувань, мають коштовні автівки, елітну нерухомість та подекуди самі "кришують" корупційні схеми. І саме через корупційні оборудки реформа Служби безпеки України була однією з вимог для отримання безвізу з ЄС. У 2017 році європейці повірили нам фактично на слово.

Однак реформування СБУ донині так і не відбулося. Детальніше про це – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Зеленський обіцяв реформу СБУ

Президент Володимир Зеленський обіцяв реформувати Службу безпеки, коли прийшов до влади.

"Прийняти концепцію реформування СБУ, при цьому викласти цілісне бачення української спецслужби за всіма напрямками та перспективами розвитку", – повідомив очільник держави.

Утім лише зараз парламентський Комітет з питань нацбезпеки доопрацював президентський законопроєкт. Відтак зі Служби безпеки хочуть створити зразкову спецслужбу західного зразка. За словами нардепки Ірини Верещук, наразі є низка питань:

щодо відділу "К";

про скорочення особового складу і кадрів;

чи залишиться освіта в системі СБУ, чи вийде поза неї;

щодо медичного забезпечення.

У СБУ мають ліквідувати відділ "К"

Саме відділ "К" заробив репутацію структури, яка кошмарила і шантажувала бізнес, а його керівники фігурували в найгучніших корупційних скандалах.

В рамках реформи його планують ліквідувати і забрати у СБУ повноваження займатись економічними злочинами.

Зараз ми маємо в СБУ всю вертикаль влади: контррозвідувальна та оперативно-розшукова діяльність, слідчі,

– відзначив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він також зауважив, що це підрозділ трьох "К":

корупція;

кримінал;

контрабанда.

І саме цей відділ зараз всі звинувачують в здійсненні тиску на бізнес.

Загалом під час реформи з СБУ мають звільнити близько 40% особового складу. Проти цього категорично виступає голова Спецслужби Іван Баканов. Буцімто, скорочення штату в період російської агресії – небезпечне.

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Водночас у СБУ не планують забирати інші функції, які дублюються з іншими відомствами: Нацполіцією, податковою, НАБУ і НАЗК.

У СБУ треба забрати функцію досудового розслідування, – Чумак

Заступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак вважає, що величезна проблема в СБУ в тому, що там не хочуть позбутися однієї функції, яка не властива спецслужбам.

Мовиться про функцію досудового розслідування.

Поки там буде розділ про досудове розслідування, можливості його проводити й таке інше – ця служба не працюватиме як належно,

– наголосив він.

На думку експертів, СБУ має займатися виключно національною безпекою: шукати шпигунів та запобігати тероризму, як у британській MI6.

Колишній СБУшник Іван Ступак пропонує прямо у Верховній Раді створити окремий комітет, який контролюватиме роботу Служби безпеки. Втім поки що законопроєкт про реформу служби не виносили на голосування навіть у першому читанні.