Володимир Зеленський заявив, що реформування органів прокуратури вже незабаром успішно завершать. Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктора додала, що процес йде за найкращими міжнародними стандартами.

На оновлену прокуратуру українське суспільство покладає великі надії. Про це заявив Володимир Зеленський, вітаючи працівників прокуратури з професійним святом, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, зруйнувати всі стереотипи й досягти історичних успіхів у службі на благо держави,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, процес реформування органів прокуратури найближчим часом успішно завершать.

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова зазначила, що реформування йде за найкращими міжнародними стандартами.

Вона розповіла, що все було б неможливим без ініційованої президентом реформи прокуратури. За це, вважає Венедіктова, і Україна, і міжнародна спільнота вдячні. Адже такий крок був своєчасним.

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