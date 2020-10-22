В Україні обрали голову комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став ветеран АТО Іван Рудий. Крім того, уряд обрав двох із шести членів комісії.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей вже має очільника, повідомив у телеграмі міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Іван Рудий обраний на посаду голови комісії. Він має досвід і знання в сфері менеджменту, міжнародних відносин і фінансів,

– написав Немчінов.

Та додав, що Рудий є учасником бойових дій. Крім того, входив до складу національної збірної України на" Іграх Нескорених "в Нідерландах.

Членами комісії затвердили

адвокатку і члена Асоціації правників України Олену Водолажко;

координатора міжнародних проєктів Євгена Гетьмана.

У відборі глави і шести членів комісії виявили бажання взяти участь 378 людей. З них 42 допустили до співбесіди. Зокрема, 20 подали документи на посаду голови комісії, 32 – на посади членів комісії.

Ще чотирьох членів шукатимуть після оголошення додаткового відбору.

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Довідка. 23 вересня 2020 року Олег Немчінов повідомив, що Кабінет Міністрів вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 людей, зокрема голова та 6 членів комісії. Працюватиме комісія у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.