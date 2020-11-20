Україна розглядає питання реінтеграції окупованого Донбасу лише у комплексі з Кримом. А Росія продовжить відволікати увагу міжнародної спільноти від українського півострова.

Об'єднання кейсів Донбасу та Криму закладене в основу структури міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це заявив заступник глави відомства Ігор Яременко.

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Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас,

– зазначив Яременко.

За його словами, поєднання тем двох регіонів дає у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій. Яременко також наголосив, що питання повернення Донбасу перебуває на порядку денному разом з Кримом.

"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагатиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів", – додав заступник міністра.

Яременко вважає, що Росія намагатиметься використовувати це у своїх інтересах, аби відвернути увагу світу від питання Криму для легітимізації окупації півострова.

Зверніть увагу! Раніше віцепрем’єр та учасник української делегації в ТКГ Олексій Резніков зазначив, що повна реінтеграція окупованого Донбасу займе щонайменше 25 років. Заяви, що на це треба "рік – другий", він вважає неправильними.