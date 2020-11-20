Реінтеграція Донбасу розглядається тільки у комплексі з Кримом, – заступник міністра
Україна розглядає питання реінтеграції окупованого Донбасу лише у комплексі з Кримом. А Росія продовжить відволікати увагу міжнародної спільноти від українського півострова.
Об'єднання кейсів Донбасу та Криму закладене в основу структури міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Про це заявив заступник глави відомства Ігор Яременко.
Читайте також Україна планує вийти на кордон з Росією ще до деокупації Криму й Донбасу: деталі
Тепер, коли ми говоримо про окуповані території, ми розглядаємо комплексно Крим і Донбас,
– зазначив Яременко.
За його словами, поєднання тем двох регіонів дає у майбутньому перевагу в напрямку деокупації цих територій. Яременко також наголосив, що питання повернення Донбасу перебуває на порядку денному разом з Кримом.
"Звичайно, це не простий шлях, який перед нами попереду. Адже безпечна реінтеграція Донбасу вимагатиме колосальних зусиль і концентрації ресурсів", – додав заступник міністра.
Яременко вважає, що Росія намагатиметься використовувати це у своїх інтересах, аби відвернути увагу світу від питання Криму для легітимізації окупації півострова.
Поділитися новиною