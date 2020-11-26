На думку експертів, на 7 році війни стало більше, ніж очевидно, що відновлення постраждалих територій – не зовсім правильний підхід. Територію потрібно розвивати вже, не відкладаючи проблему на потім.

А от як зробити це безпечно та ефективно – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Експерти кажуть, що ці території постраждали внаслідок війни, розірвалися економічні зв'язки тощо. І вони сьогодні вже не в конкурентному становищі щодо до всієї території України, а нам потрібно їх розвивати.

Нам потрібно забезпечити розвиток і зупинити витік звідти бізнесу, людей тощо. Десятки тисяч людей мігрують, а це навантаження на інфраструктуру,

– сказав політичний експерт Олег Саакян.

На тимчасово окупованих територіях залишилося понад 60 провідних промислових підприємств. Внаслідок чого розірвалися важливі виробничі та логістичні зв'язки. І це ті питання, які наразі намагається розв'язати українська влада.

У міністерстві з питань реінтеграції назвали кроки, які треба зробити насамперед і які вже реалізовують, а саме:

поновити залізничне сполучення з північчю Луганської області;

водопостачання до всіх міст, які розташовані на лінії розмежування;

встановити нове водопостачання в Маріуполі.

Допомога від Франції

Оптимізму додала й заява посла Франції в Україні Етьєна де Понсена. Він запевнив, що Париж має намір інвестувати майже 70 мільйонів євро у модернізацію "Попаснянського районного водоканалу" в Луганській області. Утім поки що водоканал не модернізований, а екологічних проблем завдяки східному сусіду з екологією вистачає.

"Частина об'єктів, які можуть завдати шкоди екології перебувають на непідконтрольній частині. Об'єкти ізотопного випромінювання потребують особливого контролю. Це і питання затоплення шахт, і питання збереження водного ресурсу", – пояснив радник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Андрій Мірошниченко.

Що роблять у ТКГ?

На жаль, врегулювати це питання доволі складно, адже Росія не поспішає вступати у конструктивні переговори. Тому представники української делегації у Тристоронній контактній групі змушені були звернутися до міжнародних фахівців за допомогою.

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За словами радника з інформаційної політики, наразі російська сторона готується до демаршу. Зокрема, у росіян є мета – знизити роль "нормандської четвірки", надавши суб'єктність бойовикам на Мінських перемовинах. До прикладу – Росія не подала власний план реінтеграції у ТКГ, натомість підтримала ініціативи бойовиків. Це чергова спроба зняти із себе відповідальність та примусити Київ спілкуватися напряму з окупаційними адміністраціями ОРДЛО.



Карта окупованих територій України на Донбасі / Інфографіка 24 каналу