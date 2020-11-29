На думку експертів, на 7 році війни стало більше, ніж очевидно, що відновлення постраждалих територій – не зовсім правильний підхід. Територію потрібно розвивати вже, не відкладаючи проблему на потім. Дивно, але багато людей досі не вміють використовувати чати і не знають цифровий етикет. Як це виправити, розповіли журналісти 24 каналу.

Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень до вашої уваги пропонує 24 канал.

Кінець війни можливий: як це зробити

Експерти кажуть, що ОРДЛО постраждали внаслідок війни, розірвалися економічні зв'язки тощо. І вони сьогодні вже не в конкурентному становищі щодо до всієї території України, а нам потрібно їх розвивати.

Чи можливі реінтеграція ОРДЛО та кінець війни: дивіться відео

11 золотих правил етикету

Чим більше спілкування переходить в діджитал, тим більше уваги варто приділити етикету. Які основні правила цифрового етикету – дізналися журналісти 24 каналу.

Як не здатися грубим в еру діджитал: дивіться відео

Свята – онлайн та без ялинки

Частина українців переконані, що життя продовжується і коронавірус не має стати на заваді новорічним святам. Інші ж певні, що краще утриматись від скупчення людей. Відтак в одних містах України скасовують святкування, а в інших же – активно готуються.

Якими будуть новорічні свята в умовах пандемії цьогоріч і що підготували різні міста України – читайте у матеріалі.

Якими будуть новорічні свята у містах України: дивіться відео

В район проведення ООС заїхали снайпери

В район проведення Операції об'єднаних сил заїхали російські снайпери. Про це доповідає як українська розвідка, так і підтверджують захисники Новотошківського. Вони ледь не попали під кулі снайперських пострілів. Що відбувається на Донбасі – читайте у матеріалі.

Що говорять бійці: дивіться відео

Кисневі точки для хворих на COVID-19

Ще одне відділення, в якому 40 кисневих точок, відкрили в госпіталі у Волинській обласній клінічній лікарні. Тобто це ще додаткові 40 місць для кисневозалежних хворих на коронавірус.

Останніми тижнями цих місць вкрай не вистачало. Ремонт у відділенні адаптували до перебування пацієнтів.

Як виглядають кисневі точки для хворих на COVID-19: дивіться відео