Реінтеграція вже почалася: Арестович про повернення тимчасово окупованого Донбасу
Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що повернення окупованих територій Донбасу складається з двох процесів – реінтеграції та деокупації. Перший, за його словами, вже почався.
Що сказав Арестович
Роботи з реінтеграції ведуться постійно. Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі телеканалу "Дом".
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Боротьба за розум і серця, відкриття КПВВ з українського боку, відкриття центрів надання адміністративних послуг,
– Арестович про реінтеграцію.
Він також додав, що українська влада продовжує виплачувати пенсії 620 тисячам мешканців ОРДЛО.
За словами спікера ТКГ, для повернення окупованих територій Донбасу "повинні скластися чотири чинники – зовнішньополітичний, внутрішньополітичний на підконтрольних Україні і на тимчасово окупованих територіях, а також готовність армії".
"Повернення дипломатичним шляхом получиться тоді, коли 3 будь-які чинники зійдуться. Одним з них можна знехтувати", – сказав Арестович.
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