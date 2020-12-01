Спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що повернення окупованих територій Донбасу складається з двох процесів – реінтеграції та деокупації. Перший, за його словами, вже почався.

Що сказав Арестович

Роботи з реінтеграції ведуться постійно. Про це спікер української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі телеканалу "Дом".

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Боротьба за розум і серця, відкриття КПВВ з українського боку, відкриття центрів надання адміністративних послуг,

– Арестович про реінтеграцію.

Він також додав, що українська влада продовжує виплачувати пенсії 620 тисячам мешканців ОРДЛО.

За словами спікера ТКГ, для повернення окупованих територій Донбасу "повинні скластися чотири чинники – зовнішньополітичний, внутрішньополітичний на підконтрольних Україні і на тимчасово окупованих територіях, а також готовність армії".

"Повернення дипломатичним шляхом получиться тоді, коли 3 будь-які чинники зійдуться. Одним з них можна знехтувати", – сказав Арестович.

Зверніть увагу! Для розв'язання ключових проблем окупованих територій, Україна напрацювала План дій щодо Донбасу. Однак, проросійські бойовики створили власний так званий план дій. Він передбачає 15 кроків, серед яких є закріплення у Конституції окремих районів Донецької та Луганської областей аж до 2050 року.



План дій щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу