Віцепрем’єр та учасник української делегації в ТКГ Олексій Резніков вважає, що на повна реінтеграція окупованого Донбасу займе щонайменше 25 років. Твердження, що на це треба "рік – другий" він вважає неправильними.

На думку Резнікова, як і в будь-якій війні, окупаційна влада використовує місцеве населення для формування свого режиму. Тому, коли відбудеться деокупація, Україні надалі доведеться працювати з населенням для того, щоб ці території повноцінно увійшли в її правове поле. Про це Резніков розповів в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

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Так, я продовжую стверджувати, що повноцінна реінтеграція – це мінімум 25 років, мінімум одне покоління. Це моє переконання,

– наголосив він.

Водночас Резніков навів хорватський приклад. Він зауважив, що там діяла перехідна адміністрація з мандатом Радбезу ООН, а її головою був американський генерал Жак Поль Кляйна, який приймав всі основні рішення. Маючи батальйон миротворців, він забезпечував режим перехідного періоду і впровадження там перехідної поліції.

"У Хорватії 25 років тому закінчилася війна, а вони продовжують розмінування, яке триватиме ще до 2026 року. Це теж означає, що реінтеграція не завершена. Ба більше – у них останній трагічний випадок підриву на міні був в 2019 році. У підсумку маємо: один день війни приносить п'ять днів розмінування. І з такою спадщиною ми з вами теж будемо жити", – сказав віцепрем’єр.

Відтак, на його думку, слова про те, що реінтеграція можлива за рік – два – від нерозуміння. За такий час можливе хіба відновлення конституційного ладу.

На його думку, має змінитись покоління, аби відновлений Україною контроль на територіях Донецької та Луганської областей привів також до "подолання руйнації розбрату в головах".

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"Бо там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", – вважає урядовець.

Зауважимо, що раніше радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що на відновлення окупованої частини Донбасу потрібно приблизно 10 мільярдів доларів. Це становить приблизно 5 – 7% ВВП України.