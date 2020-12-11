Зеленський прокоментував рекомендацію Венеціанської комісії щодо КСУ
Венеціанська комісія 10 грудня опублікувала своє рішення щодо конституційної кризи в Україні, якою рекомендувала змінити закон про Конституційний Суд. На таку рекомендацію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.
У своєму твіттері Володимир Зеленський подякував Венеціанській комісії за її рішення щодо Конституційного Суду.
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Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КСУ, щоб нинішня ситуація не повторилась,
– підкреслив президент.
Він пообіцяв, що при підготовці судової реформи в Україні обов'язково врахують позицію Венеціанської комісії.
Коротко про рішення комісії:
- Венеціанська комісія 10 грудня схвалила рішення щодо конституційної кризи в Україні. У ньому комісія рекомендувала Україні змінити законодавство щодо Конституційного Суду.
- Зокрема, радять передбачити міжнародну підготовку суддів щодо конституційності питань перед їхнім призначенням, а також дещо ускладнити процес визнання норми закону неконституційною.
- Останнє положення передбачає, що коли судді дійшли такого висновку, то повинні запросити підтвердження Великої палати за запитом президента або парламенту.
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