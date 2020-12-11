Венеціанська комісія 10 грудня опублікувала своє рішення щодо конституційної кризи в Україні, якою рекомендувала змінити закон про Конституційний Суд. На таку рекомендацію вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

У своєму твіттері Володимир Зеленський подякував Венеціанській комісії за її рішення щодо Конституційного Суду.

Цікаво Ситуація неоднозначна, – Веніславський про 2 висновок Венеційської комісії

Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КСУ, щоб нинішня ситуація не повторилась,

– підкреслив президент.

Він пообіцяв, що при підготовці судової реформи в Україні обов'язково врахують позицію Венеціанської комісії.

Вдячний @VeniceComm та @giannibuquicch1 за рішення щодо КСУ. 2 схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в . pic.twitter.com/c27IWRmJbU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2020

Коротко про рішення комісії: