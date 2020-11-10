Справа рекордного хабара: податківцю Ільяшенку повідомили про підозру – ЗМІ
НАБУ та САП повідомили підозру ексзаступнику начальника Головного управління податкової у Києві Миколі Ільяшенку. Чоловік, ймовірно, причетний до справи рекордного хабара – 6 мільйонів доларів.
Ільяшенка підозрюють у незаконному збагаченні. Про це виданню "Слово і діло" повідомили співрозмовники в антикорупційних органах.
До теми Справа про хабар у 6 мільйонів: Ільяшенка відсторонили від посади керівника Податкової Києва
Податківцю вручили підозру через отримання 1 з 6 мільйонів доларів.
Справа рекордного хабара: основне
- У червні керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою.
- Гроші пропонували, аби антикорупційні органи закрили провадження про заволодіння рефінансуванням Нацбанку "Реал банком" олігарха Сергія Курченка.
- Слідство припускає, що справу мали закрити в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського, який володіє фірмою Burisma. Правоохоронці вважають, Злочевський був організатором передачі грошей.
- Вищий антикорупційний суд заочно взяв Злочевського під варту та дозволив стосовно нього проводити заочне розслідування.
- Головних фігурантів, зокрема, Ільяшенка, а також директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу затримали. Крім них, до справи причетна колишня працівниця ДПС Олена Мазурова.
- До слова, від посади Ільяшенка відсторонили у червні.
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