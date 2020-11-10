НАБУ та САП повідомили підозру ексзаступнику начальника Головного управління податкової у Києві Миколі Ільяшенку. Чоловік, ймовірно, причетний до справи рекордного хабара – 6 мільйонів доларів.

Ільяшенка підозрюють у незаконному збагаченні. Про це виданню "Слово і діло" повідомили співрозмовники в антикорупційних органах.

До теми Справа про хабар у 6 мільйонів: Ільяшенка відсторонили від посади керівника Податкової Києва

Податківцю вручили підозру через отримання 1 з 6 мільйонів доларів.

Справа рекордного хабара: основне

У червні керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою.

Гроші пропонували, аби антикорупційні органи закрили провадження про заволодіння рефінансуванням Нацбанку "Реал банком" олігарха Сергія Курченка.

Слідство припускає, що справу мали закрити в інтересах ексміністра екології Миколи Злочевського, який володіє фірмою Burisma. Правоохоронці вважають, Злочевський був організатором передачі грошей.

Правоохоронці вважають, Злочевський був організатором передачі грошей. Вищий антикорупційний суд заочно взяв Злочевського під варту та дозволив стосовно нього проводити заочне розслідування.

Головних фігурантів, зокрема, Ільяшенка , а також директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу затримали. Крім них, до справи причетна колишня працівниця ДПС Олена Мазурова.

, а також директора з правових питань компанії Burisma затримали. Крім них, до справи причетна колишня працівниця ДПС До слова, від посади Ільяшенка відсторонили у червні.

Зверніть увагу! У 2019 році КСУ визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Через це НАБУ було вимушене закрити 65 кримінальних проваджень. Проте згодом Рада ухвалила новий закон про повернення відповідальності за цей злочин.