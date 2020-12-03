Румунський бренд Dacia , авто якого в Україні продаються під маркою Renault, готується випустити найдоступніший європейський електричний кросовер під назвою Spring. Компанія оголосила ціну першого електромобіля. Як і очікувалось, вона виявилась дуже низькою.

Виробник представив одразу кілька різних варіантів машини. Детальніше – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

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Окрім звичайного кросовера, який можна буде придбати у дилерів, з'явиться і простіший варіант, призначений для каршерінгу – Cargo. Експерти сподіваються що машина коштуватиме приблизно 10 тисяч євро.



Електрокар Dacia / Фото Renault

Передні колеса кросовера обертатиме електромотор потужністю 44 кінських сили і обертальним моментом 125 нанометри. Тому розганятиметься машина лише до 125 кілометрів на годину.



Вигляд всередині / Фото Renault

Акумулятор на 26 кіловатів годин забезпечуватиме запас ходу в 225 кілометрів. За підрахунками розробника цього запасу середньостатистичному європейцю вистачить на 5 днів їзди, адже середній щоденний пробіг автомобіля у Європі становить 31 кілометр.

Час зарядки літій-іонної батареї кросовера становитиме:

14 годин від розетки;

8 годин від настінного блоку живлення;

5 годин волбокса;

1 годину від терміналу на 30 кіловатів.

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Всесвітньо відомий виробник мотоциклів Harley-Davidson випускатиме електричні велосипеди. Щоправда, не сам, а це під легендарною маркою робитиме щойно заснована дочірня фірма Cycle Company. Велосипед називається Serial 1.

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