Renault назвала ціну на електромобіль Dacia Spring: дешевше, ніж очікувалось
Румунський бренд Dacia , авто якого в Україні продаються під маркою Renault, готується випустити найдоступніший європейський електричний кросовер під назвою Spring. Компанія оголосила ціну першого електромобіля. Як і очікувалось, вона виявилась дуже низькою.
Виробник представив одразу кілька різних варіантів машини. Детальніше – у програмі "Авто24" на 24 каналі.
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Окрім звичайного кросовера, який можна буде придбати у дилерів, з'явиться і простіший варіант, призначений для каршерінгу – Cargo. Експерти сподіваються що машина коштуватиме приблизно 10 тисяч євро.
Електрокар Dacia / Фото Renault
Передні колеса кросовера обертатиме електромотор потужністю 44 кінських сили і обертальним моментом 125 нанометри. Тому розганятиметься машина лише до 125 кілометрів на годину.
Вигляд всередині / Фото Renault
Акумулятор на 26 кіловатів годин забезпечуватиме запас ходу в 225 кілометрів. За підрахунками розробника цього запасу середньостатистичному європейцю вистачить на 5 днів їзди, адже середній щоденний пробіг автомобіля у Європі становить 31 кілометр.
Час зарядки літій-іонної батареї кросовера становитиме:
- 14 годин від розетки;
- 8 годин від настінного блоку живлення;
- 5 годин волбокса;
- 1 годину від терміналу на 30 кіловатів.
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Дивіться повний випуск програми "Авто24": відео
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