Голова правління комбінату не виключає, що страйк може бути пов'язаний з виборами.

Про це повідомив УНІАН в.о. голови правління підприємства Сергій Новак.

"Зараз на шахті "Жовтнева" залишилося 20 чоловіків і дві жінки. Вони чогось чекають, чекають Волинця (голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець – ред.) з кимось. З нами на контакти не виходять. Вони ігнорують всі можливі контакти", – сказав Новак.

Він зазначив, що вимога, яка була у шахтарів, виконана – зарплати були підвищені двічі з 1 вересня та 1 жовтня.

"Нам невідомо, чому вони сидять у шахті. З приводу питання про заробітну плату – ми підняли з 1 вересня та 1 жовтня. Розмови про те, що повинна бути зарплата 1000 доларів, потім мінімальна 1000 доларів, потім 1000 євро – це не більше ніж слова", – повідомив він.

При цьому Новак зазначив, що у деяких працівників шахти й так була зарплата вище 1000 доларів до початку страйку.

У деяких людей зарплата була понад 1000 доларів до 1 вересня. Ми зробили аналіз – на липень-серпень середня зарплата була 596 доларів. У деяких, хто працював у забої, у них була і 1000, і 1300, а у деяких навіть до 2000 доларів в еквіваленті. Зрозуміло, що це в перерахунку і можуть бути неточності, проте – 48-50 тисяч гривень, така зарплата була на шахтах у деяких людей,

– сказав Новак.

На уточнююче запитання, чи може страйк бути пов'язаний з виборами, Новак відповів, що не виключає такого сценарію.

"Так, думаю, що це пов'язано, але у мене для цього немає ніякої доказової бази", – зазначив він.

Як повідомлялось, 3 вересня гірники залізорудної шахти "Жовтнева" в Кривому Розі після нічної зміни відмовилися підійматися на поверхню. Вони оголосили акцію протесту з вимогою підвищити зарплату, звільнити менеджмент, повернути пільговий стаж за Списками 1 і 2, а також припинити порушення при атестації.

24 вересня керівництво Криворізького залізорудного комбінату заявило, що, оскільки подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров'я і життя шахтарів, оголошено про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій. В адміністрації комбінату зазначили, що з 1 вересня були підвищені розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% залежно від професій. Також було доповнено список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади на 25%. Додатково було запропоновано підвищення розмірів тарифних ставок і окладів всім працівникам підприємства на 10% з 1 жовтня. Але, попри це, працівники відмовляються припинити протест і піднятися на поверхню.