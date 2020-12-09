Республіканці в комітетах з інавгурації президента у Конгресі США проголосували проти резолюції щодо визнання Джо Байдена переможцем виборів. Цей документ підтвердив би підготовку до передачі повноваження глави Білого дому Байдену.

Демократи обурені рішенням опонентів

Таким чином представники Республіканської партії публічно не визнали перемогу Байдена на виборах. Про це інформує Bloomberg.

Читайте також Майбутнє Трампа: чи зможе 45-й президент сам себе помилувати

Серед тих, хто голосував проти резолюції, – лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконел і голова республіканської меншості у Палаті представників Кевін Маккарті. Демократи таким рішенням політичних опонентів обурені.

Те, наскільки республіканці відмовляються прийняти підсумки виборів і визнати Джо Байдена та Камалу Гарріс нашими наступними президентом та віцепрезидентом, вражає,

– заявив лідер більшості у Палаті представників Стені Хойер.

Саме комітет планує інавгурацію кожних 4 роки

Зазначимо, що спільний комітет щочотири роки планує церемонію інавгурації глави Білого дому. Цього року – особливо складне завдання, адже вперше в історії інавгурацію проводитимуть під час пандемії.

Це цікаво! Раніше у Washington Post підрахували, що лише 27 з 249 республіканців-конгресменів визнають перемогу Байдена.