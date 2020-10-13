Через стрімке збільшення кількості заражених коронавірусом уряд 13 жовтня змінив правила адаптивного карантину в Україні. Зокрема, ресторани та інші заклади громадського харчування працюватимуть виключно від 7:00 до 22:00.

Обмеження у роботі закладів харчування стосується усіх зон карантину: червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Про це заявив очільник українського МОЗ Максим Степанов під час позачергового засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Однак посадовець наголосив, що обмеження не стосуються процедури доставки їжі з ресторанів та кафе.