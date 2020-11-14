Не дотримуються рішення Кабміну у закладах Fabius та Queen Country Club. Відео та фото порушення карантину з'явилися у телеграм-каналі "PavlovskyNews".

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Ресторанний комплекс Queen Country Club розташований недалеко від резиденції президента Володимира Зеленського. За словами персоналу, 14 листопада він відкритий для відвідувачів.

Поблизу припарковані приблизно 10 автомобілів. Всередині за столика сидять кілька відвідувачів. Офіціанти обслуговують гостей у масках.



Ресторан Queen Country Club під Києвом / Фото PavlovskyNews



Queen Country Club продовжує обслуговувати відвідувачів / Фото PavlovskyNews

Порушення карантину у закладів Queen Country Club: відео PavlovskyNews

Fabius – ще один ресторан у Конча-Заспі, у якому не дотримуються карантину вихідного дня. Варто відзначити, що вхідні двері там закриті на замок. Відвідувачів всередину пропускає охоронець.

Цікаво! У цьому закладі святкували своє весілля відома пара – Настя Каменських та Олексій Потапенко. Ресторан також відвідували депутати Ілля Кива та Вадим Рабінович

На прохання підписників у телеграм-каналі також оприлюднили фотографію чеку, який підтверджує, що замовлення було здійснене саме в суботу, 14 листопада.



Чек з ресторану Fabius / Фото PavlovskyNEWS_chat



Ресторан Fabius під Києвом працює, попри карантин / Фото PavlovskyNews



Ресторан Fabius у Конча-Заспі не закрився 14 листопада / Фото PavlovskyNews

Заклад Fabius під Києвом продовжує працювати: відео PavlovskyNews

Карантин вихідного дня в Україні

Від 14 листопада в Україні починає діяти карантин вихідного дня. У суботу та неділю буде зачинене все, окрім продуктових магазинів, аптек і АЗС. Кафе та ресторани зможуть працювати лише на виніс.

Натомість громадський транспорт працюватиме у звичному режимі. За дотриманням правил карантину стежитимуть правоохоронці.

Нові обмеження уряд запровадив по всій країні до 30 листопада, аби зупинити стрімке поширення коронавірусу. Утім не виключено, що його продовжать.