Елітні ресторани у Конча-Заспі приймають відвідувачів, попри карантин: фото, відео
По всій країні діє карантин вихідного дня, який передбачає заборону роботи розважальних закладів. Попри це, 14 листопада елітні заклади у Конча-Заспі, що під Києвом, продовжують працювати у звичному режимі.
Не дотримуються рішення Кабміну у закладах Fabius та Queen Country Club. Відео та фото порушення карантину з'явилися у телеграм-каналі "PavlovskyNews".
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Queen Country Club
Ресторанний комплекс Queen Country Club розташований недалеко від резиденції президента Володимира Зеленського. За словами персоналу, 14 листопада він відкритий для відвідувачів.
Поблизу припарковані приблизно 10 автомобілів. Всередині за столика сидять кілька відвідувачів. Офіціанти обслуговують гостей у масках.
Ресторан Queen Country Club під Києвом / Фото PavlovskyNews
Queen Country Club продовжує обслуговувати відвідувачів / Фото PavlovskyNews
Порушення карантину у закладів Queen Country Club: відео PavlovskyNews
Fabius
Fabius – ще один ресторан у Конча-Заспі, у якому не дотримуються карантину вихідного дня. Варто відзначити, що вхідні двері там закриті на замок. Відвідувачів всередину пропускає охоронець.
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