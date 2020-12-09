Карантин вихідного дня, який уряд запровадив на 3 тижні, завдав чимало збитків для бізнесу. Чи не найбільше постраждали ресторани та кафе. Загалом галузь втратила приблизно 5 мільярдів гривень виторгу. Про прибуток у цей час, за словами підприємців, не мовиться взагалі.

Голова Асоціації рестораторів України Сергій Трахачов назвав карантин вихідного дня "найбільшою підніжкою з боку влади за весь час карантину". В ефірі 24 каналу він зауважив, що ресторанна галузь не зрозуміла цього запровадження.

Цікаво У Мінекономіки підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня

"Ми вважаємо, що за 3 тижні карантину вихідного дня ресторанна галузь втратила не менше, ніж 5 мільярдів гривень виторгу, про прибуток ми взагалі не говоримо", – сказав Трахачов.

Це була не спроба боротьби з коронавірусом, це був геноцид певних галузей, насамперед ресторанної,

– запевнив він.

Трахачов зауважив, що втрати були не тільки у вихідні, а й у будні. "Люди боялись і у будні приходити, адже влада черговий раз показала, що ресторани небезпечні. Насправді ж ресторанний бізнес більше готовий до безпечного прийому гостей, ніж транспорт, це всі повинні розуміти", – висловився ресторатор.

Як реагують на допомогу від влади

Власники ресторанного бізнесу зауважили, що позитивно сприймають намагання влади їм допомогти, виділивши кожному 8 тисяч гривень.

Вони (гроші – 24 канал) точно не компенсують те, що втратив бізнес, але треба бути вдячними хоча б за щось,

– наголосив Трахачов.

Однак, за словами ресторатора, головне питання в тому, чи цю допомогу взагалі виділять. "Треба дочекатися, тоді скажемо або "спасибі", або "нас знову обманули", – підсумував Трахачов.

Ресторатор назвав суму, яку втратила ресторанна галузь у карантин вихідного дня: дивіться відео

Детальніше про те, як тривав карантин вихідного дня в Україні – читайте за посиланням.