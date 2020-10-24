У Неаполі сотні рестораторів та власників магазинів 23 жовтня вийшли на протести проти посилення карантину через COVID-19. Поліція розігнала їх сльозогінним газом.

Протестувальники у захисних масках прийшли до будівлі місцевої влади. Про це повідомило видання АNSA.

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Вийти на протести рестораторів та інших бізнесменів, які займаються торгівлею, змусили заяви губернатора області Кампанія (південь Італії – 24 канал) Вінченцо Де Луки, який посилив у регіонах карантин. Зокрема, Кампанія однією з перших в Італії запровадила комендантську годину.

Деталі протесту

Гаслом акції стали слова "якщо ви закриваєте нас, платіть нам".

Окрім того, протестувальники заявили, що здоров'я – це, звичайно, пріоритет, однак для виживання потрібні гроші.

Учасники протесту підпалювали сміттєві баки, а також кидали пітарди та запалювали димові шашки.

Щоб зупинити протестувальників, поліція застосувала сльозогінний газ.

Інформації про затриманих та постраждалих наразі немає.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 в Італії зафіксовано 485 тисяч заражень коронавірусом. Одужали – 262 тисячі людей, померли – 37 052 людей. У другій половині жовтня в Італії, як і в інших країнах Європи, ситуація з COVID-19 почала стрімко погіршуватися.