Під стінами Конституційного Суду відбулася акція протесту. Активісти принесли суддям ще один квиток до Ростова. На порядку денному в КСУ 3 листопада 2020 року розглянули закону про державну мову в закритому режимі. Через карантин українці частіше почали відмовлятися від подорожей за кордон. Однак насправді – це чудова нагода для дослідження своєї країни, зокрема Києва.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Реванш ОПЗЖ руками Конституційного суду

Українці занепокоєні, що на хвилі скандальних рішень КСУ, окрім антикорупційних органів, Конституційний Суд знесе ще й українську мову. Вони вважають це реваншем проросійської ОПЗЖ.

Учасники акції протесту ствердили, що КСУ не мав би розглядати подання про державну мову. Судді повинні були повернути без розгляду заявникам. Оскільки вже є розгляд, то це свідчить про наміри прийняти негативне рішення.

Другий квиток до Ростова для КСУ: дивіться відео

Де погуляти восени в Києві

Найкращим місцем для прогулянки восени є парки, у столиці України їх також безліч. Журналісти 24 каналу рекомендують відвідати у Києві парк "Феофанія", парк "Наталка, оглядовий майданчик поблизу "Батьківщини-матері" та Гідропарк.

Найкращі місця для прогулянки в Києві: дивіться відео

Пацієнти з COVID-19 приховують симптоми

Через недобросовісних пацієнтів на Черкащині масово хворіють працівники швидкої. Під час викликів дехто не зізнається у симптомах коронавірусу та наражає медиків на небезпеку.

Диспетчери швидкої запитують у тих, хто телефонує, чи не лежали вони останнім часом в лікарні та чи не контактували з інфекційними хворими. Досить часто люди відповідають, що "ні, такого не було".

Чому на Черкащині пацієнти приховують симптоми: дивіться відео

Система голосування у США

Сполучені Штати Америки відомі своєю демократією, проте країна має доволі заплутану виборчу систему. Однак порядок проведення виборів не змінювався з кінця XVIII століття – коли була ухвалена Конституція США. Адже саме вона і визначає ключове для американських виборів поняття, тобто колегію виборників. Водночас відповідну систему ще називають опосередкованою або багатоступеневою.

Як працює система голосування у США: дивіться відео

Українські медики рятують інфікованих на COVID-19

У різних містах України медики рятують хворих на COVID-19 у складних умовах. У деяких лікарнях катастрофічно не вистачає кисню, а в інших – дуже мало медиків та ліжкомісць. Через нестачу апаратів ШВЛ медики вдаються до креативних методів.