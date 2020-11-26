Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу ZIK. Підставою стала трансляція анонсу телемарафону "Реванш соросятні". ZIK фактично належить куму Путіна – Віктору Медведчуку.

Заява Нацради щодо перевірки ZIK

Як зауважили у Нацраді, під час анонсу марафону лунали висловлювання з ознаками розпалення ворожнечі та ненависті. Також ці заяви можна розглядати як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру та такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей.

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Поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі щодо соціальної категорії "соросята" та осіб за ознаками їх належності до громадянства США (приватних і посадових осіб). Водночас мовник використовує методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача,

– зауважили у Нацраді.

Представники органу додають, що таким чином у глядача формується відчуття ненависті до тих самих "соросят". Більше того, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме ця категорія є винною в трагедіях українського народу з 2014 року.

На переконання Нацради, телеканал, виготовляючи та поширюючи подібні висловлювання, має враховувати:

загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни,

те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткове напруження в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед населення,

те, що деякі повідомлення можуть формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Росії,

те, що наслідком цього може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці та територіальній цілісності України.

Вищезазначений анонс ZIK транслював 4 рази – увечері 11 листопада й уранці та вдень 12 числа. Тривав він майже 2,5 хвилини. Перевірку мовника Нацрада проведе з 14 по 29 грудня 2020 року.

Зауважимо, що Нацрада вже не вперше перевіряє ZIK через марафон щодо Сороса. Зокрема, наприкінці лютого на каналі йшла трансляція під назвою "Тхне Соросом".

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Хто такий Джордж Сорос

Це 89-річний американський бізнесмен угорсько-єврейського походження.

Його статки налічують понад 8 мільярдів доларів.

З Україною його пов'язує підтримка реформ і фінансування активістів, громадських діячів і організацій.

Крім того, Джордж Сорос прославився своєю антиросійською позицією та діяльністю. Зокрема, він відкрито критикує режим Володимира Путіна.

Через таку позицію Сороса прокремлівські сили в Україні використовують термін "соросята". Хоча придумали його російські політологи.

"Соросятами" зазвичай називають українських політиків із проєвропейською позицією, що вчилися за кордоном. Також так іменують українських держслужбовців і чиновників, що мають іноземне громадянство.



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