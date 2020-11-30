Цього дня 7 років тому, 30 листопада, на Майдані пролилася перша кров мітингувальників. Це називають початком Революції Гідності. Саме в цей день "Беркут" жорстоко побив та розігнав перших протестувальників які зібралися на майдані Незалежності.

Приводом жорстокості для президента-втікача було встановлення сумнозвісної "йолки". Що показала українцям та ніч на Майдані і як змінилася Україна – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Що змінилось

Уже вранці 1 грудня 2013 року в центр Києва прийшли сотні тисяч людей. І це стало точкою неповернення для Януковича.

За цей час Україна підписала угоду про Асоціацію з Європейським союзом, яка була першопричиною протестів. Також обрала 2 президентів та 2 парламенти на демократичних виборах.

Ми вже з'являємось не як Росія чи частина пострадянського простору, а як уже Україна. Це визнали й Томосом, безвізом, іншими міжнародними договорами, зокрема, й безпековими,

– розповів політичний експерт Олег Саакян.

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Після революції – нові виклики

Після перемоги Майдану і втечі Януковича з його посіпаками, шматувати українські землі розпочав кремлівський агресор, який прихистив і колишніх керманичів.

"Чіткішим став наш ворог – Російська Федерація й олігархічна система Кремля, яка розпочала військову агресію проти України, окупувала Крим та території на сході України. Крім того, цей ворог чинить великий тиск гібридними атаками усередині держави", – нагадала виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Імітація реформ

Поки військовий конфлікт намагаються вирішити у високих кабінетах із міжнародними партнерами, всередині країни до реформи – імітували, вважають експерти.

Запит на справедливість, судову реформу – залишився запитом. Реформи державної служби також не відбулось. І якщо говорити про політичну еліту, прізвища змінилися місцями, але якісного оновлення політичного класу не відбулося,

– вважає Саакян.

Через це нині й існує політична, конституційна і правова кризи, кажуть фахівці. Міліція стала поліцією, МВС на чолі з незмінним міністром Аваковим. До того ж частіше виявляється, що не найкращі представники старої гвардії просто поновились.

Не пройшла очищення й судова влада. В одіозному Окружному адмінсуді столиці взагалі повним складом проігнорували переатестацію. Через свавілля в суддівських мантіях під загрозою зараз і антикорупційна реформа. На переконання експертів, у КСУ справа якраз у впливі прокремлівських сил на установу. Й опікуватися цим мала б Служба безпека України.

Пропаганда

Не реагує СБУ й на інформаційні канали з відверто проросійськими наративами й намаганнями дискредитувати Революцію Гідності. Під впливом таких нагромаджених меседжів, які працюють подібно до російської пропаганди, деякі українці починають вірити й у таке.

Дискредитація Революції Гідності

Паралельно новообрані ексрегіонали штампують скарги на Майдан у різні інституції. У ДБР надійшла заява, що Революція Гідності – державний переворот. З обшуками прийшли в Музей Майдану напередодні Дня Гідності й Свободи. І продовження боротьби – очікуване. Адже Революція триває й досі.

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Революція Гідності розпочалась із реакції суспільства на несправедливість. Активна громадська позиція – її логічне продовження. Адже крім нас змінювати країну на краще ніхто не буде.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про Революцію Гідності: