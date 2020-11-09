Із віком наш організм потребує все більшої турботи. Особливу увагу слід приділяти профілактиці серцево-судинних захворювань, адже саме вони – одна із найпоширеніших причин смертності. За даними Всесвітньої федерації серця, серцево-судинні хвороби щороку у світі забирають життя майже 18 мільйонів людей.

У 80-ти відсотках випадків можна було б уникнути фатальних наслідків, якби хворобу вчасно діагностували. Інженери з українського стартапу Cardiomo розробили революційний пристрій, який дозволяє відстежити порушення у роботі свого організму, а також піклуватися про здоров'я близьких.

Стартап у 2014-му заснувало подружжя із Києва – Роман та Ксенія Бєлкіни. Тоді у мами Романа виникли незначні проблеми із серцем. Про те, що погано почувається, жінка розповіла не одразу – не хотіла нікого турбувати. Бєлкін, який жив за кілька сотень кілометрів, постійно за неї хвилювався. Так з'явилася ідея пристрою, який би навіть на відстані дозволяв оцінити стан здоров'я близької людини.

Cardiomo – невеликий портативний пристрій, вироблений із гнучкого силікону. Апарат кріпиться під серцем людини за допомогою електродів, схожих на пластир. Cardiomo можна носити цілодобово і навіть приймати у ньому душ чи плавати. Заряду акумулятора вистачає на 10 днів.

Пристрій цілодобово "зчитує" електрокардіограму та серцевий ритм, відстежує роботу легенів, частоту дихання та температуру тіла. Окрім того, сенсори фіксують положення тіла, якість сну та активність протягом дня. Зібрані дані передаються через Bluetooth на смартфон, звідки потрапляють на "хмарний" сервіс.

Штучний інтелект аналізує цю інформацію, вираховує норму показників для користувача і повідомляє про найменші відхилення. При некритичних станах людина отримує професійні рекомендації, як поліпшити самопочуття. Якщо ж ситуація серйозна, програма одразу ж сигналізує про це родичам або лікарю. Cardiomo також вміє розпізнавати падіння людини – рідні миттєво отримують сповіщення про це.

Технологія може передбачати хвороби серця у здорових людей, а також контролювати стан пацієнтів, яким вже діагностували серцево-судинні захворювання. Початково передбачалося, що саме молодь купуватиме пристрій для літніх батьків. Втім, Cardiomo стане у пригоді усім, хто хоче контролювати стан свого здоров'я. Розробкою українського стартапу зацікавилися лікарні та кардіоцентри у Європі та США.

Засновники Cardiomo наголошують, що такий простий і зручний спосіб моніторингу свого здоров'я здатен попередити майже 40 захворювань. І вірять, що апарат допоможе врятувати не одне життя.