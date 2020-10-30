Прем'єр Шмигаль пообіцяв, що вже 30 жовтня реєстр е-декларацій знов стане доступним, попри рішення Конституційного Суду. Проти ночі на сайті НАЗК з'явилося відповідне повідомлення: "Доступ відновлено".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій, пише 24 канал. Це сталося проти ночі 30 жовтня.

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У повідомленні про відновлення роботи реєстру мовиться:

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2020 року № 1363-р доступ відновлений".



Реєстр декларацій поновив роботу / Скриншот сайту НАЗК

Денис Шмигаль перед цим зауважував, що електронне декларування – це шлях до прозорості та доброчесності чиновників. Тож Кабінет Міністрів за ініціативи президента затвердив рішення про відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій.

Вже завтра кожен українець зможе знову зайти й побачити декларації чиновників і політиків, а серед них і тих, які намагаються знищити антикорупційну реформу,

– наголосив Шмигаль.