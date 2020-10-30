Поки реєстр е-декларацій був закритий від громадськості через рішення Конституційного Суду, його очільник Олександр Тупицький вніс туди повідомлення про свою заробітну плату. Ще п'ятеро його колег по КСУ зробили те ж саме.

Тупицький, зокрема, отримав 181 тисячу гривень зарплати 29 жовтня, наступного дня після закриття реєстру. І того ж дня вніс повідомлення про зміни в майновому стані. Про це свідчить його декларація.

Раніше Тупицький втік від питань журналістів і сказав, щоб вони не кричали йому в спину: відео

Того ж дня зарплати отримали і задекларували судді КСУ:

На день раніше, 28 жовтня, 221,93 тисячі гривень отримав суддя Віктор Колісник (голосував "проти" рішення КС). Повідомлення про це він вніс до реєстру також 29 жовтня, коли доступ до системи був закритий.

Суддя Литвинов, крім зарплати, задекларував також отриманий кредит на 1,5 мільйона гривень.

Хто ще з відомих політиків вносив зміни в е-декларації

Поки доступ був закритий, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" та олігарх Григорій Суркіс, який був серед ініціаторів скасування е-декларування, вніс інформацію про погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень. Раніше в декларації Суркіса був зазначений лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії Lumil Investments LLP.

Інформацію до реєстру також подав п'ятий президент Петро Порошенко. Він задекларував 22,5 мільйона гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду.

Зверніть увагу! НАЗК з 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання скандального рішення Конституційного Суду.



29 жовтня уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Ввечері того ж дня, реєстр знову запрацював.

Цікаво Держзрада та ділянка в Криму: ДБР порушило справу проти голови КСУ Тупицького