Рейтинг добробуту країн: яке місце посіла Україна
Міжнародна аналітична організація Legatum Institute оприлюднила рейтинг добробуту країн. Згідно з даними, Україна піднялася на 4 сходинки порівняно з 2019 роком.
У 2020 році Україна посіла 92 місце за рівнем добробуту. Про це мовиться у звіті Legatum Institute.
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Водночас Україна перебуває на останній позиції у рейтингу між усіма країнами Східної Європи. За даними аналітиків, рейтинг безпеки держави значно знижує війна на Донбасі. Втім, у державі значно підвищилась толерантність до різних релігійних угрупувань.
У організації повідомляють, що на показник добробуту усіх країн значною мірою вплинуло стрімке поширення пандемії COVID-19. Однак навіть попри це, майже усі країни прогресували у більшості показників рейтингу протягом декількох останніх років.
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За даними аналітиків, саме їхнє зростання дало можливість частково протистояти поширенню коронавірусу.
Представники Legatum Institute також зазначили, що на перших позиціях у рейтингу перебувають Швейцарія, Норвегія та Данія, а на останніх – Центральноафриканська республіка та Південний Судан.
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