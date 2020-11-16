Міжнародна аналітична організація Legatum Institute оприлюднила рейтинг добробуту країн. Згідно з даними, Україна піднялася на 4 сходинки порівняно з 2019 роком.

У 2020 році Україна посіла 92 місце за рівнем добробуту. Про це мовиться у звіті Legatum Institute.

Читайте також Українці довіряють не політикам, а армії та церкві: результати опитування за жовтень – листопад

Водночас Україна перебуває на останній позиції у рейтингу між усіма країнами Східної Європи. За даними аналітиків, рейтинг безпеки держави значно знижує війна на Донбасі. Втім, у державі значно підвищилась толерантність до різних релігійних угрупувань.

Зверніть увагу! У 2019 році Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу добробуту зі 167 країн. Тоді найвищу оцінку вдалося отримати за сферу освіти й умови життя. Детальніше про це – читайте тут.

У організації повідомляють, що на показник добробуту усіх країн значною мірою вплинуло стрімке поширення пандемії COVID-19. Однак навіть попри це, майже усі країни прогресували у більшості показників рейтингу протягом декількох останніх років.

До теми 100 найвпливовіших жінок України: хто очолив рейтинг журналу "Фокус"

За даними аналітиків, саме їхнє зростання дало можливість частково протистояти поширенню коронавірусу.

Представники Legatum Institute також зазначили, що на перших позиціях у рейтингу перебувають Швейцарія, Норвегія та Данія, а на останніх – Центральноафриканська республіка та Південний Судан.