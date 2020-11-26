Найвищий показник довіри серед усіх очільників українських Церков має Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Йому довіряє 44,3% громадян.

Такими є результати опитування Центру Разумкова, що були оприлюднені 25 листопада 2020 року, повідомляє пресслужба Київської Митрополії ПЦУ.

Якщо аналізувати результати опитування детальніше, то можна сказати, що високий рівень довіри до Предстоятеля ПЦУ спостерігається в усіх регіонах України. Зокрема, Захід – 68,3%, Центр – 44,4%, Південь – 38,2%, Схід – 25%. Щодо представників вірян усіх основних спільнот, то серед вірян ПЦУ – 83,2%, УГКЦ – 70,8%, РПЦвУ – 38%.

За даними різних соціологічних опитувань, Предстоятель ПЦУ вже другий рік поспіль очолює рейтинг довіри українців до ієрархів Церков у нашій країні.

Окрім цього, результати дослідження Центру Разумкова 2020 року також свідчать про те, що число вірних ПЦУ за рік зросло на третину серед тих, хто визначає себе як православних – з 20% до 30%. Також дві третини громадян України (63,7%) підтримують доцільність запровадження на загальнонаціональному рівні інституту військового капеланства у Збройних Силах України.

ПЦУ продовжує утримувати одну з перших позицій за рівнем суспільної довіри серед суспільних і політичних інститутів разом із волонтерськими організаціями і Збройними Силами.