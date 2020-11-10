Рейтинги партій за листопад: кого б українці підтримали на виборах до Ради
Оприлюднили нові рейтинги партій за жовтень – листопад. Відповідно до них, якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчим часом, найбільше українців підтримали б "Слугу народу".
Так, найбільшу підтримку має "Слуга народу". Друге місце у "Європейської Солідарності", третє – в ОПЗЖ. Про це свідчить дослідження Центру Разумкова у листопаді.
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Кого українці готові підтримати на виборах до парламенту
- За "Слугу народу" готові проголосувати 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився.
- "Європейська Солідарність" – 13% і 21%,
- "Опозиційна платформа — За життя" – відповідно 12% і 16,5%,
- "Батьківщина" — 6% і 8%,
- "Сила і честь" — відповідно 3% і 5%,
- "Свобода" — 2,5% і 4%,
- "Голос" — 2% і 3%,
- "Партія Шарія" — 2% і 2%,
- "За майбутнє" — 2% і 2%,
- "Громадянська позиція" — 1% і 2%,
- "Радикальна партія Олега Ляшка — 1% і 2%,
- "Українська стратегія Гройсмана" — 1% і 2%,
- "Наш край" — 1% і 1%,
Партії "Пропозиція", "Опозиційний блок" та "Перемога Пальчевського" підтримують менше ніж 1% опитаних українців.
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