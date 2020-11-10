Оприлюднили нові рейтинги партій за жовтень – листопад. Відповідно до них, якби вибори до Верховної Ради відбувались найближчим часом, найбільше українців підтримали б "Слугу народу".

Так, найбільшу підтримку має "Слуга народу". Друге місце у "Європейської Солідарності", третє – в ОПЗЖ. Про це свідчить дослідження Центру Разумкова у листопаді.

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Кого українці готові підтримати на виборах до парламенту

За " Слугу народу " готові проголосувати 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився.

" готові проголосувати 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. " Європейська Солідарність " – 13% і 21%,

" – 13% і 21%, " Опозиційна платформа — За життя " – відповідно 12% і 16,5%,

" – відповідно 12% і 16,5%, " Батьківщина " — 6% і 8%,

" — 6% і 8%, " Сила і честь " — відповідно 3% і 5%,

" — відповідно 3% і 5%, "Свобода" — 2,5% і 4%,

"Голос" — 2% і 3%,

"Партія Шарія" — 2% і 2%,

"За майбутнє" — 2% і 2%,

"Громадянська позиція" — 1% і 2%,

"Радикальна партія Олега Ляшка — 1% і 2%,

"Українська стратегія Гройсмана" — 1% і 2%,

"Наш край" — 1% і 1%,

Партії "Пропозиція", "Опозиційний блок" та "Перемога Пальчевського" підтримують менше ніж 1% опитаних українців.

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Дослідження провела соціологічна служба Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.