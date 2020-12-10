Рейтинг Путіна серед молоді в Росії стрімко обвалився: деталі
У Росії впродовж 2020 року різко зменшилася кількість виборців віком від 18 до 24 років, які готові проголосувати за Володимира Путіна. Якщо раніше такий показник становив 36%, то тепер – лише 20%.
Наразі чинному президенту Росії довіряють 32% опитаних респондентів. Про це свідчить опитування "Левада-центру".
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Відповідно до результатів, симпатії росіян у вікових групах від 40 до 54 років навпаки зросли на 8% і тепер становлять 39%.
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