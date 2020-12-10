Наразі чинному президенту Росії довіряють 32% опитаних респондентів. Про це свідчить опитування "Левада-центру".

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Відповідно до результатів, симпатії росіян у вікових групах від 40 до 54 років навпаки зросли на 8% і тепер становлять 39%.

Зверніть увагу! У травні 2020 року результати останніх соціологічних опитувань показали, що Володимиру Путіну довіряють лише 25% громадян. Детальніше про це – читайте тут.

Водночас рейтинг Путіна серед людей віком від 25 до 39 років не змінився і становить 30%.

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Згідно з опитуванням, якби вибори в Росії мали відбутися в найближчі вихідні 12 – 13 грудня, то 39% віддали б голос за чинного президента.