Нічого глобального в українській політиці останнім часом не відбулося. Але що показує свіжа соціологія від Research & Branding Group?

Президентський рейтинг

Лідером залишається Володимир Зеленський – за нього готові проголосувати 26,4% усіх українських виборців або 39,8% тих виборців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором кандидата.

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До п'ятірки лідерів також увійшли: Петро Порошенко – 10,4% всіх виборців або 15,7% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; Юрій Бойко – 10,2% всіх виборців або 15,4% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; Юлія Тимошенко – 6,7% всіх виборців або 10,1% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; Ігор Смешко – 3,2% всіх виборців або 4,8% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором.

Партійні рейтинги

У листопаді 2020 року лідером партійного рейтингу є "Слуга народу" (19,9% усіх українських виборців або 30,1% тих виборців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором партії). До п'ятірки лідерів, які мають шанси на подолання виборчого бар'єру, також увійшли: "Опозиційна платформа За життя" – 13,1% всіх виборців або 19,8% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; "Європейська солідарність" – 10,1% всіх виборців або 15,3% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; ВО "Батьківщина" – 6,8% всіх виборців або 10,3% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором; "Сила і честь" – 3,6% всіх виборців або 5,4% тих, хто має намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором.

Чому не можна робити висновки з місцевих виборів?

Я розумію, що ці дані будуть одразу відкидати ті, кому вони не подобаються, апелюючи до результатів місцевих виборів, але місцеві вибори показовими бути не можуть з наступних причин.

1. Більшість місцевих проєктів, що перемогли під час останнього голосування, просто не братимуть участь у загальнонаціональних виборах.

2. Голосування залежить від тих пропозицій, з яких ти будеш обирати, а не від чогось абстратктного. Тому тут більш важливі не прізвища кандидатів, а прізвища опонентів, з якими порівнюєш.

3. Вибір завжди конкретний, а не "взагалі", тому рейтинг Верещук у Києві – це не рейтинг особисто Зеленського, а рейтинг Синютки у Львові – не рейтинг особисто Порошенка.

Нічого глобального в українській політиці останнім часом не відбулося. Пропозиції – ті самі. Дискурс – такий самий як і під час минулоручних виборчих кампаніях. Ті самі спроби мобілізувати виборців на негативі, ті самі теми (хто "агент Кремля", а хто – ні, хто професіонал, а хто – ні), ті самі "пропозиції" (із тими самими антирейтингами, а абсолютно вся соціологія показує незмінність антирейтингів усіх основних кандидатів протягом останніх років двох).

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Тож немає підстав вважати, що щось може змінитися глобально у розкладах. Тим більше зараз, коли виборча кампанія завершилася, нескінченна пропаганда зупинилася і на перший план виходять інші теми та проблеми.

Єдине, що може змінити розклади – поява нових пропозицій та гравців на цьому "ринку", які замість звичних "пепсі", "коки" і "фанти" запропонують якійсь новий "спрайт".

Джерело: Facebook