Нещодавно соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати чергового опитування громадської думки, яке стосувалося місцевих виборів. Очевидно, це одне з останніх досліджень, які будуть опубліковані до виборів, а тому може бути основою для останніх висновків з цього приводу.

Вибори 2020: чи визначились українці та які справи в еліт на місцях?

Отже, дослідження показало, що про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% вагаються (50/50), ще 7% – можливо візьмуть участь, 13% – малоймовірно.

Зверніть увагу! Канабіс, так канабіс: чи вдасться Зеленському врятувати "слуг"

Поступово зростає виборча мобілізація у молодшій та середній вікових категоріях. Водночас, можливе суттєве розходження між декларованою та реальною участю. 58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися. Серед тих, хто зазначив, що обов'язково прийде на дільниці, визначених – 73%.

Відносно вищий рівень визначеності – серед найстарших. Водночас, не зовсім зрозуміло, чи враховували респонденти зміну виборчої системи та зміну характеру голосування за депутатів місцевих рад.

Рейтинги партій: хто долає 5% бар'єр?

Щодо підтримки конкретних політичних сил, то за результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" 16,7% тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейська солідарність" – 13,2%, "Батьківщина" – 8,6% та "За майбутнє" – 7,4%.

Привертає увагу, що сумарний рейтинг інших партій (переважно "локальних"), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 21,3%. Таким чином, агрегований рейтинг фіксує наступне:

1) партія влади помітно втратила у порівнянні з парламентськими силами, але загальнонаціональні опозиціонери ці голоси не "підібрали";

2) найкращі результати демонструють політичні сили, орієнтовані на місцеві еліти та регіональних лідерів. Це як локальні проєкти, так і один загальнонаціональний – "За майбутнє".

Рекомендуємо Вирок нашій політиці: чи є досконалі партії та лідери в українській владі?

Очевидно, що ці вибори можуть стати найбільш успішними для регіональних еліт, ознаменувавши черговий поворот "колеса" електоральних уподобань від "нових облич" до "перевірених управлінців".