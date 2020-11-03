Рейтинги Трампа й Байдена в день виборів у США розділилися: хто може перемогти
У день голосування на виборах у США різні соціологічні служби віддають перевагу різним кандидатам. Загалом лідирує Джозеф Байден, але в ключових штатах мінімальну перевагу має Дональд Трамп, що може мати вирішальне значення при остаточних результатах виборів.
Свої рейтинги кандидатів у президенти США наводять американські портали 270towin і Real Clear Polotics.
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Де лідирує Байден:
- штат Каліфорнія,
- штат Нью-Йорк,
- штат Пенсильванія (незначний відрив),
- штат Іллінойс,
- штат Мічиган (незначний відрив),
- штат Вашингтон,
- штат Нью-Джерсі,
- штат Массачусетс,
- ще декілька штатів, де кількість голосів колегії виборників становить 10 і менше.
Де лідирує Трамп:
- штат Техас (незначний відрив),
- штат Тенесі,
- штат Луїзіана,
- штат Алабама,
- штат Південна Кароліна (незначний відрив),
- штат Індіана (незначний відрив),
- штат Міссурі (незначний відрив),
- багато штатів, де кількість голосів колегії виборників становить 7 і менше.
В яких штатах ситуація невизначена:
- Флорида – 29 голосів колегії виборників,
- Огайо – 18 голосів,
- Джорджія – 16 голосів,
- Північна Кароліна – 15 голосів,
- Арізона – 11 голосів,
- Айова – 6 голосів.
Яка загальна ситуація:
У США існує дещо незвична виборча система, коли переможця визначають не за кількістю голосів виборців, а за голосами колегії виборників. Загалом таких 538, які пропорційно розподілені за штатами в залежності від кількості виборців. Тож для перемоги слід отримати 270 голосів колегії.
Джозефу Байдену практично гарантовано обіцяють 183 голоси. Також майже точно він отримає ще 39 голосів і має великі шанси отримати ще 57 голосів. Загалом виходить 279.
Натомість Дональду Трампу практично гарантовано обіцяють 77 голосів. Майже гарантовано він отримає додаткові 48 голосів і має значні шанси на ще 38 голосів. Загалом це 163 голоси.
Ситуацію з ще 96 голосами колегії важко спрогнозувати, адже в штатах, на які вони припадають, розрив між кандидатами мінімальний – у межах статистичної похибки.
У чому суть такої політичної системи? Це чудово проявилося на минулих виборах 2016 року. Тоді Дональд Трамп поступався Хілларі Клінтон на 3 мільйони голосів, але здобув перемогу за рахунок того, що отримав більшу кількість голосів колегії виборників, набравши більше голосів у ключових штатах.
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