У день голосування на виборах у США різні соціологічні служби віддають перевагу різним кандидатам. Загалом лідирує Джозеф Байден, але в ключових штатах мінімальну перевагу має Дональд Трамп, що може мати вирішальне значення при остаточних результатах виборів.

Свої рейтинги кандидатів у президенти США наводять американські портали 270towin і Real Clear Polotics.

Цікаво Байден VS Трамп: як результат виборів вплине на відносини США та України

Де лідирує Байден:

штат Каліфорнія,

штат Нью-Йорк,

штат Пенсильванія (незначний відрив),

штат Іллінойс,

штат Мічиган (незначний відрив),

штат Вашингтон,

штат Нью-Джерсі,

штат Массачусетс,

ще декілька штатів, де кількість голосів колегії виборників становить 10 і менше.

Де лідирує Трамп:

штат Техас (незначний відрив),

штат Тенесі,

штат Луїзіана,

штат Алабама,

штат Південна Кароліна (незначний відрив),

штат Індіана (незначний відрив),

штат Міссурі (незначний відрив),

багато штатів, де кількість голосів колегії виборників становить 7 і менше.

В яких штатах ситуація невизначена:

Флорида – 29 голосів колегії виборників,

Огайо – 18 голосів,

Джорджія – 16 голосів,

Північна Кароліна – 15 голосів,

Арізона – 11 голосів,

Айова – 6 голосів.

Яка загальна ситуація:

У США існує дещо незвична виборча система, коли переможця визначають не за кількістю голосів виборців, а за голосами колегії виборників. Загалом таких 538, які пропорційно розподілені за штатами в залежності від кількості виборців. Тож для перемоги слід отримати 270 голосів колегії.

Джозефу Байдену практично гарантовано обіцяють 183 голоси. Також майже точно він отримає ще 39 голосів і має великі шанси отримати ще 57 голосів. Загалом виходить 279.

Натомість Дональду Трампу практично гарантовано обіцяють 77 голосів. Майже гарантовано він отримає додаткові 48 голосів і має значні шанси на ще 38 голосів. Загалом це 163 голоси.

Ситуацію з ще 96 голосами колегії важко спрогнозувати, адже в штатах, на які вони припадають, розрив між кандидатами мінімальний – у межах статистичної похибки.

У чому суть такої політичної системи? Це чудово проявилося на минулих виборах 2016 року. Тоді Дональд Трамп поступався Хілларі Клінтон на 3 мільйони голосів, але здобув перемогу за рахунок того, що отримав більшу кількість голосів колегії виборників, набравши більше голосів у ключових штатах.